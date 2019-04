À quoi sert la caméra installée sur le rétroviseur intérieur des Model 3 ? Pour le moment, à rien.

Au cas où vous ne le sauriez pas, la Model 3 dispose d’une exclusivité hardware par rapport à la Model S et au Model X : au-dessus du rétroviseur intérieur se trouve une caméra. En réponse au tweet d’un propriétaire qui voulait la masquer pour protéger sa vie privée, Elon Musk a confirmé le 4 avril 2019 qu’elle ne fonctionnait pas. En réalité, cette spécificité est là pour (beaucoup) plus tard.

Dans un sujet intitulé ‘Master Plan, Part Deux’ publié sur le site de Tesla en juillet 2016, Elon Musk évoquait un service d’autopartage autonome à mi-chemin entre Uber et AirBnB. Il permettrait de gagner de l’argent en mettant sa voiture — autonome — à disposition des autres. Et c’est là où la caméra intervient : si quelqu’un détériore votre véhicule pendant qu’il l’utilise, les vidéos enregistrées feront alors office de preuves.

It’s there for when we start competing with Uber/Lyft & people allow their car to earn money for them as part of the Tesla shared autonomy fleet. In case someone messes up your car, you can check the video.

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2019