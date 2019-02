Tesla envisage un Dog Mode pour ses voitures. Suggéré par un utilisateur, il permettrait de laisser son chien dans la voiture sans risque.

Mise à jour du 14 février 2019

La requête de certains propriétaires a été entendue. Tesla a présenté le Dog Mode dans un tweet vidéo partagé le 13 février 2019. Il permet de laisser son chien dans la voiture en indiquant au passant que vous revenez bientôt. En prime, la température est régulée pour ne pas que votre compagnon souffre de la chaleur. Comme toujours chez Tesla, la fonctionnalité sera déployée par vague. À noter que certains ont déjà remarqué que la police de caractère de la phrase chargée de rassurer était trop petite (un correctif est au programme selon Elon Musk).

Bien sûr, ce Dog Mode n’empêchera pas certains de casser la vitre pour voler votre chien.

Introducing Dog Mode : set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53

— Tesla (@Tesla) February 14, 2019