Le Mode Sentinelle affiche Hal 2000 de 2001, l'Odyssée de l'espace quand il est activé. Flippant.

Dans le sillage du Dog Mode pour protéger les animaux enfermés dans les voitures, Tesla commence à déployer le tant attendu Mode Sentinelle pour ses Tesla. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité sert à surveiller le véhicule quand il est garé pour mieux dissuader les passants malavisés de commettre un vol ou un acte de vandalisme.

Et, à en juger par une photo partagée par un membre des forums Reddit le 14 février 2019, le Mode Sentinelle s’appuie sur un easter egg bien connu des cinéphiles. Quand il est activé, l’écran affiche un œil rouge menaçant qui rappelle l’intelligence artificielle Hal 9000 du film culte 2001, l’Odyssée de l’espace. Effrayant pour qui a vu le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick.

Attention à la batterie

L’intéressé n’a pas manqué de tester la consommation de la batterie quand le Mode Sentinelle est enclenché pendant toute une journée de travail (de 9h30 à 18h45). Selon son test, l’autonomie est passée de 48 % à 45 %. Bien que l’on manque de recul et de données pour tirer une conclusion définitive, on peut penser que le Hal 9000 de Tesla a besoin d’énergie pour effrayer les malotrus.

En parallèle, Tesla a partagé davantage de précisions sur le fonctionnement du Mode Sentinelle : « Si une menace minimale est détectée, par exemple si quelqu’un se penche un peu trop sur la voiture, le Mode Sentinelle va passer en état d’alerte et envoyer un message sur l’écran indiquant que les caméras enregistrent. Si une menace plus sévère est détectée, par exemple si quelqu’un casse une vitre, le Mode Sentinelle passe en mode alarme, qui active l’alarme de la voiture, augmente la luminosité de l’écran et joue de la musique au volume maximum ». En l’occurence : la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach.

