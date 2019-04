Byton, startup chinoise, a annoncé la fin de ses tests en conditions extrêmes pour son SUV électrique.

Startup chinoise qui semble résister face aux exigences d’un marché complexe, Byton a décidé de faire comme les autres entreprises du secteur de l’automobile. C’est-à-dire partager des photos de ses tests organisés dans des conditions extrêmes. Dans un tweet publié le 2 avril 2019, on peut donc découvrir son SUV 100 % électrique survivre au froid de la Mongolie.

« Durant l’hiver dernier, les premiers tests du prototype M-Byte dans un environnement glacial ont été effectués en Mongolie-Intérieure avec plusieurs critères en tête, dont la résistance et l’équilibrage du groupe propulseur, ainsi que la vérification des indicateurs clés sur la performance », a indiqué la société dans son message lisible sur le réseau social.

During this past winter, BYTON’s first cold environment testing on the M-Byte prototype was carried out in Inner Mongolia under consideration of several categories, including durability and powertrain calibration and the verification of key performance indicators. #BYTON #MByte pic.twitter.com/k7HOH1izlY

— BYTON (@BYTONcars) April 2, 2019