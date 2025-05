Lecture Zen Résumer l'article

Dans un communiqué adressé à Numerama, la RATP a confirmé une hausse des amendes à partir du 2 juin 2025. Le montant double pour les voyageurs détenant un abonnement Navigo qui n’a pas été validé. La RATP ne précise pas ce qui se passera si les valideurs du métro sont en panne.

Que risquez-vous si vous empruntez le métro à Paris sans valider votre passe Navigo ? À partir du 2 juin 2025, le montant de l’amende augmentera, a confirmé la RATP dans un communiqué adressé par mail à Numerama ce jeudi 22 mai 2025. Quelques heures plus tôt, des usagers du métro avaient repéré cette hausse de l’amende, partageant leur constat sur le réseau social X.

« À compter du 2 juin, afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude, l’amende tarifaire en paiement immédiat passe à 70 €, soit une augmentation de 20 € », indique la RATP dans ce communiqué. Actuellement, l’amende pour voyage en situation irrégulière peut atteindre un montant maximum de 50 €. Ce tarif concerne les voyageurs sans titre de transport valable (aucun titre, titre illisible, déjà utilisé, par exemple).

L’amende pour passe Navigo non validé va doubler : elle sera de 70 €

L’une des préoccupations exprimées par les internautes en découvrant cette hausse à venir concerne les passe Navigo qui n’auraient pas pu être validés. Actuellement, l’amende encourue pour abonnement Navigo non validé dans le métro ou le RER est de 35 € (5 € dans le bus ou le tram).

À partir du 2 juin prochain, ce montant passe à 70 € (15 € dans le bus ou le tram). Soit une augmentation de +35 € (+10 € dans le bus ou le tram) ; le montant actuel sera donc multiplié par 2.

Amende jusqu’au 1er juin 2025 Amende à partir du 2 juin 2025 Hausse Abonnement Navigo non validé dans le bus ou le tram 5 € 15 € +10 € Abonnement Navigo non validé dans le métro ou le RER 35 € 70 € +35 €

Actuellement, la RATP applique un tarif différent entre les personnes disposant d’un abonnement Navigo non validé dans le métro ou le RER (35 €) et les personnes sans titre de transport (50 €). Ce ne sera plus le cas à compter du 2 juin : dans ces deux cas de figure, le montant de l’infraction sera de 70 €.

Dans son communiqué, la RATP indique qu’ « en paiement différé, sous la limite des 90 jours, celle-ci passe à 120 €. Elle passe ensuite à 180 €, au-delà des 90 jours, en forfait majoré. » La RATP indique que les affichages sur le réseau seront mis à jour le 2 juin avec les nouveaux montants. « Les agents de contrôle, qui ont tous été formés à la nouvelle réglementation, ont pour consigne de faire preuve de pédagogie envers les voyageurs durant les premiers jours », peut-on lire dans le communiqué.

Comment faire si les portiques du métro sont en panne ?

Le document de la RATP transmis à Numerama reste cependant silencieux sur un point, qui inquiète déjà les internautes : que se passera-t-il en cas de portiques et/ou valideurs en panne et ouverts, alors que les voyageurs et voyageuses possèdent un abonnement valable ? Si les voyageurs ne peuvent pas valider leur passe, et empruntent quand même les transports, seront-ils verbalisés à hauteur de 70 € en cas de contrôle ? Devront-ils se justifier auprès des agents avec une photo de la borne hors service ? Sollicitée par Numerama à ce sujet, la RATP n’a pas encore donné suite à notre demande.

Le nouveau montant de l’amende peut aussi être considéré en le comparant avec le coût actuel du passe Navigo mensuel. Depuis le 1er janvier 2025, le forfait Navigo mensuel est à 88,80 €, contre 86,40 € auparavant. Soit une différence qui n’est plus que de 18,80 € entre le coût du passe mensuel et le montant d’une amende pour non-validation, à partir du 2 juin prochain.

L’annonce intervient alors que, quelques semaines plus tôt, des voyageurs avaient déjà manifesté leur incompréhension face aux limitations de la taille des bagages dans le métro parisien.

