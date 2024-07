Lecture Zen Résumer l'article

Deux chiens ont réussi à sortir d’un Cybertruck en Mode Chien. Mais est-ce que Tesla y est pour quelque-chose ?

Le Mode Chien de Tesla est une bénédiction pour les propriétaires de Tesla ayant des compagnons à quatre pattes. Il permet de laisser un animal un court moment dans la voiture, avec la climatisation activée et un verrouillage des fenêtres. Un message s’affiche sur l’écran de la voiture, expliquant aux passants que le Mode Chien est activé et qu’il n’y a pas de raison de casser la vitre pour sauver l’animal.

Tout est plutôt bien pensé pour faciliter la vie des conducteurs et protéger celle des animaux. Sauf que les chiens ne sont pas dépourvus d’intelligence ou de malice et certains ne tiennent pas en place. Un propriétaire américain de Cybertruck en a fait la malheureuse expérience : ses chiens se sont enfuis de son pickup électrique alors que le Mode Chien était activé.

« Eh bien, c’est arrivé. J’ai laissé mes deux chiens dans le pickup en Mode Chien et pendant que je prenais le petit-déjeuner au restaurant, j’ai reçu une alerte sur mon téléphone indiquant que la porte s’était ouverte. L’un des chiens a appuyé sur le bouton de la porte et ils ont réussi à pousser la porte pour sortir, et oui, ils se sont enfuis. J’ai eu de l’aide pour récupérer les chiens, mais quelle blague », lance-t-il sur un forum d’utilisateurs le 21 juillet 2024, dans un message invitant les autres à la prudence.

Le problème vient du Cybertruck en Mode Chien

Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, il suffit, pour le comprendre, de voir à quoi ressemble le bouton d’ouverture de la porte à l’intérieur du Cybertruck. Dans toutes les autres Tesla, le bouton est incliné sur les poignées intérieures. Dans le Cybertruck, il est posé à plat sur un des montants de la porte. On imagine très bien un chien capable de poser une patte à cet endroit et appuyer malencontreusement sur le bouton.

Le bouton d’ouverture des portières du Cybertruck. // Source : Tesla

Dans les commentaires (6 pages à l’heure lorsque nous écrivons ces lignes, le 24 juillet), les internautes s’écharpent sur la possibilité de faire un mode chien qui verrouillerait les portes avant de l’intérieur. D’un côté, cela permettrait effectivement de régler le souci de toutous qui s’esquivent. De l’autre, cela serait un problème de sécurité pour les occupants : une voiture doit pouvoir être ouverte de l’intérieur, même verrouillée, en cas de problème (départ d’incendie, par exemple) — à l’exception des portières arrière qui peuvent être verrouillées complètement pour sécuriser des enfants notamment.

À cette dernière objection, des propriétaires disent « oui mais c’est un mode chien ! », sous-entendu qu’il n’est pas censé être activé en présence d’humains dans l’habitacle. C’est aussi ce que dit le manuel de l’utilisateur des Tesla : « Ce paramètre ne doit pas être utilisé pour les personnes et doit uniquement être activé pour de courtes périodes pendant lesquelles vous restez à proximité du véhicule afin de pouvoir intervenir rapidement si la température ne pouvait plus être maintenue ».

Il n’empêche que des propriétaires de Tesla l’utilisent comme un mode par défaut quand ils quittent le véhicule et qu’ils laissent, par exemple, leurs enfants ou leurs amis à l’intérieur pour faire une course rapide. C’est le moyen le plus simple, sur une Tesla, de laisser à l’intérieur des personnes n’ayant pas le smartphone qui déverrouille le véhicule sans déclencher l’alarme. Dès lors, s’il s’agit d’un comportement utilisateur possible, on comprend que Tesla ne souhaite pas prendre le risque d’enfermer un humain dans un véhicule.

Difficile de corriger un problème qui touche à la sécurité des personnes

Alors que faire ? D’une part, il semblerait que le problème soit bien plus présent sur le Cybertruck, en raison de l’angle à 180 degrés du bouton d’ouverture. Un utilisateur, sur le forum, suggère d’imprimer en 3D de petits caches, qui empêcheront les chiens d’appuyer dessus.

Côté logiciel en revanche, difficile d’imaginer Tesla prendre un risque sur la sécurité des passagers, en créant un vrai Mode Chien, comme le suggère un autre utilisateur, et qui couperait toute ouverture depuis l’intérieur du pickup. Il faudrait pour cela que l’entreprise trouve un moyen de détecter la présence d’un humain à bord — peut-être avec la webcam qui filme l’intérieur. Ou alors, tout simplement de ne laisser en fonction que les poignées physiques d’urgence que même les humains ne connaissent pas.

En attendant, il peut être recommandé d’attacher un chien à l’intérieur d’une Tesla avec sa laisse quand il est laissé seul avec le mode Chien activé.

