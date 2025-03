Lecture Zen Résumer l'article

En Chine, Volkswagen a lancé une nouvelle version de l’ID.3 avec une batterie LFP. La compacte électrique affiche un prix agressif qu’on rêverait d’avoir en Europe.

Le nerf de la guerre, c’est le prix. Pour accélérer la transition vers le 100 % électrique, il faut obligatoirement des voitures plus accessibles. Citroën commercialise déjà la ë-C3, Renault planche sur une nouvelle version de sa célèbre Twingo, tandis que Volkswagen travaille lui aussi sur un modèle abordable, préfiguré par le concept Every1.

Si contenir le prix d’une voiture électrique sous les 20 000 euros paraît être un casse-tête pour les constructeurs, apparemment, la marque allemande a largement réussi à faire baisser la facture. Pour preuve, une version ultra abordable de l’ID.3 a fait son apparition en Chine, comme le rapporte CarNewsChina.

Une batterie LFP pour baisser les coûts

Pourquoi développer un nouveau modèle alors qu’il est possible de réduire le prix d’un modèle déjà au catalogue ? On le sait, l’un des principaux facteurs influant sur le prix d’une voiture électrique est sa batterie. C’est pourquoi on retrouve plus souvent des batteries de type LFP (lithium-fer-phosphate), moins coûteuses que les NMC, dans les modèles abordables ou les versions entrée de gamme de certaines voitures.

La Volkswagen ID.3 avec batterie LFP en Chine // Source : CarNewsChina

Volkswagen a appliqué la recette à sa compacte ID.3 en Chine, avec une batterie LFP fournie par CATL. D’une capacité de 53,6 kWh, celle-ci offre une autonomie de 451 km selon le très avantageux cycle d’homologation chinois CLTC. En convertissant au cycle WLTP, on obtiendrait plutôt 370 km d’autonomie environ. D’après CarNewsChina, la recharge de 30 à 80 % en courant continu prend 48 minutes.

Moins de 16 000 € pour la Volkswagen ID.3 en Chine

Uniquement disponible en Chine, la Volkswagen ID.3 avec batterie LFP est affichée entre 119 900 et 136 900 yuans, soit entre 15 660 € et 17 880 €. Une version au prix très agressif qu’on aimerait bien voir débarquer sur le marché européen. En France, la compacte allemande est vendue à partir de 34 990 € avec le même moteur électrique de 170 ch, pour une autonomie de 388 km (WLTP).

La Volkswagen ID.3 Pure // Source : Volkswagen

Si cette ID.3 est vendue à un tel prix, ce n’est pas un hasard. Outre la batterie LFP moins coûteuse, le lieu de production joue un rôle majeur dans la guerre des prix. Dans le cas de la compacte électrique, la fabrication se fait sur le marché local, par la co-entreprise SAIC-Volkswagen. Nous ne l’aurons certes pas en Europe, mais nous pouvons nous consoler avec l’arrivée de la Volkswagen ID.2 en 2026, promise à moins de 25 000 € ou encore la ID.1 au prix contenu aux alentours des 20 000 €. Ces deux modèles devraient être dotés justement de batteries LFP.

