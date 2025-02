Lecture Zen Résumer l'article

Autrefois connu sous le nom de SsangYong, KG Mobility est un constructeur coréen qui s’apprête à lancer son premier pick-up 100 % électrique. Un pied de nez aux acteurs locaux que sont Hyundai et Kia.

Le nom de KG Mobility (KGM) ne vous est très certainement pas familier. Ce jeune constructeur coréen a tout de même réussi à figurer sur la liste des participants au trophée de la voiture de l’année avec un SUV, le Torres EVX. Ça ne vous dit toujours rien ? Si je vous dis Ssangyong, peut-être que cela vous évoque quelque chose.

Eh oui, ce sont les mêmes marques toutes les deux. Après avoir fait faillite en 2020, ce constructeur basé en Corée est devenu KGM trois ans plus tard. Ce dernier est présent chez nos voisins européens comme la Belgique, l’Espagne ou encore la Suisse, mais pas chez nous en France. Cette année, il s’apprête à lancer son second modèle 100 % électrique, le pick-up Musso EV.

Le KGM Musso EV. // Source : Insideevs

Une version à benne du SUV existant

Comme évoqué en préambule, il s’agit du second modèle électrique de la marque, le premier étant le SUV Torres EVX. D’après le média américain Insideevs le 4 février 2025, le futur pick-up Musso EV reprendrait donc la même plateforme que ce dernier (comme le look de sa face avant). En revanche, la mécanique devrait être différente. Si le SUV se contente d’un seul bloc électrique de 207 ch à l’avant, le Musso EV sera équipé d’un second moteur à l’arrière pour offrir quatre roues motrices.

Le KGM Musso EV. // Source : Insideevs

Il faudra ainsi une batterie plus généreuse que les 73,4 kWh du Torres pour ne pas sacrifier l’autonomie. D’autant plus qu’avec sa silhouette moins aérodynamique, le pick-up Musso EV aura un rayon d’action nettement plus réduit. Dans le cas du SUV, celle-ci s’élève à 462 km, selon le cycle WLTP.

Hyundai et Kia coiffés au poteau

KGM pourra se targuer d’être le premier constructeur coréen à proposer un pick-up 100 % électrique. Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, Kia serait en train de réfléchir à électrifier totalement son utilitaire à benne Tasman. De son côté, Hyundai n’a pas prévu de réaliser une opération similaire sur son Santa Cruz.

Le KGM Musso EV. // Source : Insideevs

On ignore pour le moment si le KGM Musso EV sera commercialisé dans les pays européens où le constructeur est déjà implanté. Il ne faut donc pas compter sur une probable arrivée en France. De toute façon, l’Europe n’est plus le terrain de prédilection pour ce genre de véhicule, quand bien même il serait électrique.

