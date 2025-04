Lecture Zen Résumer l'article

La jeune marque Slate soutenue par Jeff Bezos vient d’ouvrir les commandes pour son pick-up électrique à 20 000 dollars. Prix agressif, simplicité et personnalisation poussée font partie des mots d’ordre du projet. Reste à voir si le pari est tenable.

Si vous demandiez à un enfant de cinq ans de dessiner un pick-up, voilà ce qu’il aurait gribouillé. Ce n’est en rien une critique, puisque c’est ce que cherche à faire le tout nouveau constructeur Slate avec son pick-up électrique : quelque chose d’extrêmement basique.

Vous ne connaissez pas Slate ? C’est tout à fait normal, car la marque a poussé d’un coup d’un seul, bien aidée par nul autre que le patron d’Amazon, Jeff Bezos. Après avoir été aperçu furtivement sur un camion remorque mi-avril, le pick-up est désormais disponible à la commande depuis le 25 avril 2025, annonce Slate sur son compte X. L’occasion d’en découvrir plus sur son look et ses caractéristiques techniques.

Le pick-up Slate a un style dépouillé, mais hautement personnalisable

Comme évoqué en préambule, le pick-up électrique va au strict essentiel. Pour preuve, il ne porte même pas de nom. Son look cubique est totalement dépouillé, bien loin des chics Rivian R1T, Ford F150 Lightning ou du futuriste Tesla Cybertruck. En revanche, le domaine dans lequel se distingue la voiture de Slate est bien celui de la personnalisation. Absolument tout est modifiable : face avant, kit déco, roues, pneus, kit de suspension relevée ou rabaissée, lumières, accessoires, finition intérieure… Vous l’aurez compris, il est possible de rendre unique et cool son pick-up.

La startup pousse le délire encore plus loin et permet même de transformer le pick-up en SUV « fastback » ou façon Land Rover Defender. Dans ce cas, le nombre de places passe de deux à cinq. Plusieurs teintes sont disponibles au catalogue. Pas de peinture au programme, pour réduire les coûts (le cœur du projet), Slate propose à la place des coverings.

Le pick-up électrique Slate (2026). // Source : Slate Auto

L’habitacle est à l’image de l’extérieur. Vous ne trouverez pas d’écran, mais plutôt un support pour votre smartphone comme dans une Citroën Ami ou un Mobilize Duo. Même les vitres électriques ne sont pas de série. Pour écouter de la musique, vous avez le choix entre ramener votre propre enceinte ou cocher l’option pour des haut-parleurs intégrés dans la planche de bord.

Le pick-up électrique Slate (2026). // Source : Slate Auto

Jusqu’à 386 km d’autonomie

Côté technique, le moteur électrique de 204 ch (150 kW) est alimenté par une batterie de 52,7 kWh ou 84,3 kWh en option. De quoi revendiquer une autonomie de 242 km et 386 km, respectivement. C’est relativement peu, mais cela correspond à la norme plus stricte EPA. En convertissant au cycle WLTP, on pourrait obtenir 283 km et 451 km.

Le pick-up électrique Slate (2026). // Source : Slate Auto

À ce prix, il ne fallait pas non plus s’attendre à des miracles. La recharge s’annonce juste correcte avec 30 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie sur une borne de 120 kW.

Un prix prévu sous les 20 000 dollars pour le pick-up Slate

Outre la personnalisation poussée, l’objectif pour Slate est avant-tout de proposer un pick-up électrique pas cher, vraiment pas cher. Dans sa configuration la plus basique, « le prix prévu est inférieur à 20 000 dollars », soit moins de 18 000 €. On se demande réellement comment le projet peut tenir la route, sachant que la production sera faite aux États-Unis, à Indianapolis.

Le pick-up électrique Slate (2026). // Source : Slate Auto

À noter que ce prix tient compte de la potentielle obtention des mesures d’incitation fédérales (l’équivalent américain de notre bonus écologique), pouvant aller jusqu’à 7 500 dollars. De plus, les potentiels clients débourseront bien plus que la somme minimale demandée en passant par la case personnalisation.

Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année 2026. Slate espère produire jusqu’à 150 000 unités de son pick-up électrique chaque année. Ce genre de promesses nous rappelle un certain patron de voitures électriques…

