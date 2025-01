Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, un GMC Sierra EV Denali a été mis à l’épreuve sur un parcours d’autonomie. Le pick-up électrique a battu l’estimation du constructeur en roulant 816 km. Il s’agit de la voiture électrique la plus endurante du monde.

L’autonomie, cette caractéristique tant redoutée par de nombreux automobilistes encore hésitant à faire la transition vers l’électrique. Ils peuvent être rassurés, puisqu’une voiture électrique vient de parcourir plus de 800 km sans recharger, et sans rouler à une allure d’escargot.

C’est le site Edmunds, spécialiste américain du guide d’achat automobile, qui a mené le test et publié les résultats le 24 janvier 2025. La fameuse voiture électrique mise à l’épreuve est en réalité un pick-up : le GMC Sierra EV Denali. Celui-ci est (malheureusement) uniquement commercialisé sur le marché nord-américain.

Plus de 800 km d’autonomie sans recharger

Ce n’est pas un secret, les chiffres d’autonomie fournis par les constructeurs ne reflètent pas le rayon d’action que l’on peut atteindre en conduite réelle. Cependant, le GMC Sierra EV a prouvé le contraire dans ce test, et a même fait mieux en dépassant de plus de 75 km l’autonomie marquée sur sa fiche technique.

Les journalistes américains ont ainsi conduit le pick-up électrique sur 816 km, alors qu’il est censé offrir dans le meilleur des cas 740 km (cycle d’homologation américain EPA). Ce qui est déjà une autonomie remarquable.

Le GMC Sierra EV Denali. // Source : GMC

Le pick-up devient par conséquent la voiture électrique la plus endurante du monde, surpassant la Lucid Air Grand Touring. La grande berline revendique certes la plus grande autonomie sur le papier avec 824 km (EPA), mais lors d’un test similaire, les équipes d’Edmunds ont réussi à rouler 813 km, soit trois petits kilomètres de moins que le Sierra EV.

Une batterie massive, comme la consommation

Le test d’autonomie était composé à 60 % de ville et 40 % d’autoroute, pour une vitesse moyenne de 64 km/h. Un mélange qui « représente mieux les conditions réelles des conducteurs de VE », selon Edmunds. La température était relativement fraîche avec à peine 15 °C.

Le GMC Sierra EV Denali. // Source : GMC

Pour afficher une telle endurance, le GMC Sierra EV Denali profite d’une énorme batterie de plus de 200 kWh dans sa configuration « Autonomie Maximale ». La consommation relevée à l’issue de l’essai est à l’image de la démesure du pick-up : 48,1 kWh/100 miles de moyenne, soit environ 29,9 kWh/100 km. Peu étonnant, quand on sait que ce beau bébé affiche 3 991 kg sur la balance et repose sur des jantes de 24 pouces.

Le GMC Sierra EV Denali. // Source : GMC

Une différence entre les cycles EPA et WLTP ?

Aux États-Unis, le cycle d’homologation est différent de celui utilisé en Europe. Quand ils utilisent l’EPA (Environmental Protection Agency), c’est le WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) qui est utilisé sur notre marché et dans le reste du monde. Exception faite de la Chine, qui possède son propre protocole baptisé CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle).

Sur le papier, un modèle comme le GMC Sierra EV Denali aurait une autonomie théorique plus élevée en Europe, car le cycle WLTP est jugé plus optimiste que l’EPA. En revanche, le cycle ne change en rien la prouesse du pick-up électrique pendant le test d’Edmunds.

