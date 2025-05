Lecture Zen Résumer l'article

Un utilitaire électrique tout petit qui peut se faufiler dans les centres-villes les plus denses ? Voilà comment on pourrait résumer le Fiat Tris, le nouveau tricycle destiné à la livraison du dernier kilomètre. Dommage, il ne sera pas disponible en France de suite.

Vous avez envie d’un pick-up électrique ? Oubliez le Tesla Cybertruck, Fiat a exactement ce qu’il vous faut : le Tris. Un triporteur 100 % électrique principalement destiné à la livraison du dernier kilomètre.

Son seul point négatif ? Il est réservé pour le moment au marché africain et du Moyen-Orient. Toutefois, dans le communiqué annonçant le modèle le 21 mai 2025, le patron de Fiat, Olivier François, explique que « l’Europe pourrait être la prochaine [cible], car ce type de solution intelligente et durable parle un langage universel ».

Un triporteur électrique modulaire et pratique

Le trois-roues de Fiat est décliné en plusieurs configurations : pick-up, plateau et châssis-cabine. Cette dernière permet d’adapter comme on le souhaite l’espace à l’arrière du poste de conduite. Malgré sa longueur contenue de 3,17 m, le Fiat Tris peut tout de même embarquer une palette au format standard grâce à une surface de chargement de 2,25 m2. À ce propos, le triporteur peut transporter jusqu’à 540 kg de charge utile.

Le triporteur électrique Fiat Tris. // Source : Fiat

Dans l’habitacle, une seule personne peut prendre place et trouvera face à lui une instrumentation numérique de 5,7 pouces semblable à celle des Fiat Topolino et Citroën Ami. Pour le reste, il y a une prise USB‑C et une prise 12 V. C’est tout.

Jusqu’à 90 km d’autonomie pour le Fiat Tris

Côté technique, le triporteur électrique embarque un petit moteur 48 V de 12 ch, alimenté par une batterie d’une capacité de 6,9 kWh. L’autonomie est annoncée à 90 km (WLTP). Un rayon d’action qui fluctuera évidemment selon la charge transportée. La recharge de 0 à 80 % demande quant à elle 3h30 sur une prise domestique. Comptez 4h40 pour le plein au complet.

Le triporteur électrique Fiat Tris. // Source : Fiat

Fiat n’a pas encore communiqué sur le prix de son trois-roues électrique, ni sur un potentiel choix du coloris. À titre comparatif, la Citroën Ami peut en option se transformer en Ami Cargo pour offrir 140 kg de charge utile au prix de 8 289 €, tandis que le Mobilize Bento (version utilitaire du Duo), est vendu 10 900 (HT) et peut seulement transporter 80 kg.

