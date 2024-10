Lecture Zen Résumer l'article

Une Dacia Spring moins chère qu’une Sandero ? Chez plusieurs de nos voisins européens, les acquéreurs de voitures électriques peuvent se vanter d’en acheter pour un prix inférieur à celui d’une thermique. Mais, comment est-ce possible ? Et pourquoi n’est-ce pas le cas en France ?

La Dacia Spring est accessible à moins de 11 000 € dans plusieurs pays voisins de la France. Elle devient ainsi moins chère que le premier modèle thermique de la marque, la Dacia Sandero. C’est une petite révolution, même si les performances de la Dacia Spring sont limitées.

Un tel prix ne passe pas inaperçu sur les groupes de discussions dédiés à la voiture électrique. Forcément, les clients français se demandent s’ils pourront obtenir ce type d’offres en France. Ce n’est pas prévu pour le moment, a indiqué la marque à nos confrères de Frandroid le 28 octobre 2024. Il ne faut pour autant jamais dire jamais en matière de remises.

Comment la Dacia Spring atteint-elle un prix d’à peine plus de 10 000 € chez nos voisins ?

La Dacia Spring est disponible à la commande à partir de 10 240 € sur le configurateur du site luxembourgeois de Dacia. C’est dans ce pays qu’elle apparaît la moins chère. En Belgique, le tarif débute à partir de 10 590 €, c’est à peine plus cher.

Remise luxembourgeoise sur Dacia Spring. // Source : capture du site dacia.lu

Dans ces deux pays du Benelux, la Dacia Spring d’entrée de gamme est proposée avec une remise « EcoSmart » de 6 400 €, soit près de 38 % de remise. Par ailleurs, les deux autres versions, Expression et Extreme, disponibles dans le catalogue de ces pays permettent également de bénéficier d’une remise conséquente de 5 700 € (29 % de remise). Voilà qui explique comment la Dacia Spring se retrouve moins chère, au Luxembourg et en Belgique, que la Dacia Sandero thermique — qui pourrait sembler plus légitime à occuper cette place dans la gamme du constructeur.

La marque a certainement voulu donner un coup de boost aux commandes de ce modèle. Pourtant, la démarche peut apparaître un peu maladroite pour un modèle fraîchement renouvelé. C’est aussi un drôle de pied de nez de proposer une remise élevée, alors que la Dacia Spring sera sanctionnée par la surtaxe européenne sur les voitures électriques importées de Chine. C’est donc un drôle de message envoyé par la marque.

Dacia Spring Extreme (2024). // Source : Dacia

Ces pays du Benelux ne sont pas les seuls endroits où la Dacia Spring est disponible à moins de 11 000 €. En Espagne, le modèle peut bénéficier d’une aide gouvernementale de 7 000 € que la marque avance aux acheteurs du modèle. Administrativement, ce bonus espagnol est aussi plus compliqué à obtenir que ce que l’on connaît en France. Il n’empêche que là encore, la Dacia Spring apparaît comme une solution légitime pour une mobilité électrique à prix canon.

Pas de moteur 45 ch en France : un choix stratégique ?

Il y a quelques semaines, Numerama avait fait un comparatif des tarifs de plusieurs modèles électriques dans plusieurs pays européens. L’idée était de comparer les prix entre les pays proposant des bonus et ceux qui n’en avaient pas. Parmi les modèles retenus pour l’exercice, il y avait la Dacia Spring.

Cette recherche avait déjà permis de remarquer que la France est l’un des pays européens où le modèle est commercialisé le plus cher, avec l’Autriche et les Pays-Bas. En France, la Dacia Spring est commercialisée à partir de 18 900 €, alors que d’autres pays l’affichent autour de 16 000 €. Cette première différence s’explique par l’absence de la version avec l’ancien moteur de 45 ch.

Dacia Spring Expression, la version minimale en France. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Au moment de lancer la nouvelle génération de la Spring, Dacia France a choisi de ne pousser que la version 65 ch. C’est ce qui explique l’écart de prix entre la France et certains pays comme la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne ou l’Espagne. Une erreur stratégique ? Pas vraiment, car d’après les équipes Dacia, même si une version plus abordable était proposée, les Français choisiraient majoritairement la version la plus haut de gamme de la Spring, pour un écart de prix relativement faible.

Dacia pourrait très bien ajouter cette version « essential » avec le moteur de 45 ch autour de 16 500 €, mais cela ne changerait pas réellement la donne pour créer le déclic chez les acheteurs.

La remise serait un outil bien plus efficace, mais la marque ne le prévoit pas pour l’instant. Il faudra observer les volumes d’immatriculation du modèle pendant les prochains mois. Il n’est pas complètement exclu que la marque ait besoin d’un coup de pouce pour relancer l’attrait de son modèle sur le marché français, alors qu’il a perdu son accès au bonus. D’autant plus que la Dacia Spring fait désormais face à un nouveau concurrent direct au même prix : la Leapmotor T03.

La voiture électrique abordable existe, mais elle n’est pas disponible de manière équitable dans tous les pays. Un sujet à suivre dans notre newsletter dédiée à la mobilité électrique, Watt Else.

