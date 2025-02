Lecture Zen Résumer l'article

Le Zeekr 007 GT est un élégant break électrique qui revendique pas moins de 825 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC. Sans que rien ne soit confirmé, une arrivée en Europe n’est pas à écarter.

Ce nom vous est peut-être inconnu et c’est plutôt logique étant donné que la marque n’est pas commercialisée chez nous en France. Fondée en 2021, Zeekr est une jeune pousse chinoise appartenant au groupe Geely, au même titre que Volvo et Polestar.

Déjà présent en Suède, en Norvège ou encore aux Pays-Bas, avec la berline 001 ainsi que les SUV X et 7X, le constructeur chinois entend poursuivre son offensive électrique. Pour preuve, Zeekr avait dévoilé, le 20 janvier dernier une photo d’un splendide break baptisé 007 GT. Plus d’un mois plus tard, les autorités chinoises ont révélé l’autonomie de celui-ci, comme le rapporte le média CarNewsChina le 17 février.

Plus de 800 km d’autonomie pour la Zeekr 007 GT en Chine

La Zeekr 007 GT repose sur la même plateforme PMA2+ que la déclinaison berline 007 « tout court ». Cette plateforme est dérivée de l’architecture modulaire SEA développée par Zeekr Technology Europe, basée en Suède. Deux choix de batteries sont au programme : 75 kWh et 100 kWh. Quand la première adopte une chimie LFP (lithium-fer-phosphate), la seconde mise sur un ensemble NMC (nickel-manganèse-cobalt).

Quel que soit l’accumulateur, l’architecture 800 V est de la partie et promet des recharges à la vitesse de l’éclair. Sur la « petite » batterie, la recharge de 10 à 80 % ne prend que 10 minutes, tandis que le pack plus généreux demande seulement 5 minutes supplémentaires.

Une variante dotée de quatre roues motrices est proposée sur les deux packs. La Zeekr 007 GT offre au minimum 585 km d’autonomie et jusqu’à 825 km dans sa version la plus efficiente (100 kWh, propulsion). À noter que ces valeurs ont été homologuées en suivant le cycle chinois CLTC, largement plus avantageux que le WLTP utilisé en Europe. Sur nos marchés, la valeur maximale tournerait davantage autour des 680 km.

Bientôt disponible en Europe ?

Du côté des motorisations, la 007 GT est déclinée en une version propulsion avec un seul moteur de 421 ch, et une version transmission intégrale dotée d’un second moteur à l’avant de 224 ch — pour une puissance cumulée de 645 ch.

Si la commercialisation du break électrique est prévue au printemps 2025 en Chine, aucune date n’a été donnée pour un potentiel lancement en Europe. Les rumeurs évoqueraient une arrivée à l’automne. Cependant, les premiers marchés concernés seraient ceux où la marque est déjà présente, ce qui exclut la France. Il est bon de souligner que sur notre marché, le nom du break serait légèrement différent, raccourci à simplement 7 GT. Un coup de James Bond sûrement…

