En Chine, un blogueur se fait poursuivre en justice par un constructeur pour avoir remis en cause une donnée technique de l’un de ses modèles. L’internaute risque gros puisque la marque réclame plus d’1 million d’euros de dommages.

Les constructeurs chinois ne prennent pas à la légère les réactions du public. Nous vous rapportions le cas de Xiaomi le 12 mai, dont les clients de la SU7 Ultra dénonçaient une publicité mensongère, poussant la marque à s’exprimer et faire un geste envers eux.

C’est désormais au tour du constructeur Avatr d’être sous le feu des projecteurs du public, cette fois après la publication de tests d’un blogueur chinois répondant au nom de Zurich Bei Le Ye. Néanmoins, cette fois, les conséquences prennent un tournant beaucoup plus important. Selon le média CarNewsChina ce 13 mai, la marque va poursuivre en justice l’influenceur. On vous explique.

Des coefficients de trainée soi-disant erronés en cause

Tout démarre le 6 mai 2025, quand le fameux influenceur au million d’abonnés sur Weibo, Zurich Bei Le Ye, effectue un test indépendant au centre de la technologie et de la recherche automobile chinois (CATARC). L’objectif est de mesurer le coefficient de trainée de la berline électrique Avatr 12 et de le comparer avec la donnée communiquée par le constructeur. Officiellement de 0,21, le Cx relevé par le blogueur chinois était de 0,28, soit un résultat 30 % supérieur à la « vraie » valeur. Pourtant conduit par les professionnels de l’organisme, le rapport contenant les résultats du test en soufflerie n’a jamais vu le jour.

Le test de soufflerie réalisé par le blogueur chinois // Source : CarNewsChina

En réponse, Avatr a saisi son département juridique pour nier ces affirmations et a même annoncé offrir une récompense de 5 millions de yuan (environ 625 000 €) à quiconque aurait des informations à propos d’un « RP noir », un représentant missionné par un concurrent de descendre le produit d’un autre.

Une nouvelle preuve apportée par le constructeur en live

Pour mettre fin au débat, Avatr a décidé de reproduire son test aérodynamique et de le retransmettre en direct sur internet le 11 mai. Dans les mêmes conditions que l’influenceur, la marque a réussi à obtenir un Cx de 0,217, se rapprochant donc de sa communication officielle.

Avatr a reproduit son test de coefficient de trainée en direct sur internet // Source : Avatr via Weibo

Mais alors qui croire ? D’après Zurich Bei Le Ye, le constructeur n’a pas voulu fournir les premiers rapports attestant du coefficient de 0,21, tandis que les publicités mettant en lumière cette valeur aérodynamique ont été supprimées.

Le constructeur chinois exige plus d’1 million € à l’influenceur

Suite au test de la soufflerie en direct d’Avatr, Zurich Bei Le Ye a publié une vidéo d’excuses sur son profil. Cependant, cela ne suffit pas à la marque qui estime que l’influenceur « a sorti le contenu de son contexte et a délibérément créé une confusion dans l’esprit du public, l’induisant encore plus en erreur sur les résultats de nos tests et sur la reconnaissance de nos produits, ce qui a causé un préjudice supplémentaire à notre image de marque », peut-on lire dans un post Weibo du département juridique.

L’influenceur Zurich Bei Le Ye a publié une vidéo d’excuse sur son profil // Source : Zurich Bei Le Ye via Weibo

Le blogueur chinois se retrouve désormais visé par une plainte pour diffamation, dans laquelle Avatr exige la modique somme de 10 millions de Yuan de dommages, soit environ 1,25 million d’euros. Avis aux autres internautes, le constructeur annonce se réserver « le droit de poursuivre en justice les autres utilisateurs d’Internet et les médias indépendants qui propagent des rumeurs et des calomnies. »

