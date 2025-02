Lecture Zen Résumer l'article

Les Français ont acheté plus de voitures électriques produites en France que de véhicules en provenance des pays voisins ou de la Chine en janvier 2025. Mais est-ce une tendance durable ?

Les immatriculations de voitures électriques sont restées stables en janvier 2025, par rapport à l’année précédente. C’était la première bonne nouvelle des statistiques fournies par AAA Data au 1ᵉʳ février 2025, et ce n’est pas la seule : les Français ont privilégié les voitures fabriquées en France.

Une voiture électrique sur trois immatriculée en France a été produite sur notre territoire au mois de janvier. C’est une première : la France dépasse l’Allemagne et la Chine, selon l’organisation patronale Mobilians. Mais, comment cela s’explique-t-il ?

Renault tire la France vers le haut, Tesla et Volkswagen font chuter l’Allemagne

Les immatriculations des voitures électriques Tesla ont connu un coup de mou en janvier. C’est assez habituel que la marque américaine soit à la traîne en début de trimestre, après le sprint généralement réalisé pour clôturer le trimestre précédent (ou l’année). Néanmoins, le ralentissement observé chez Tesla, notamment pour le Model Y produit en Allemagne, est plus marqué que d’habitude.

Les immatriculations des groupes Volkswagen et BMW sont également en retrait en janvier. Tout cela a contribué à faire baisser la part des véhicules électriques produits en Allemagne à 20,7 % parmi les nouvelles voitures entrant sur le marché français en janvier.

Assemblage de Model Y à la Gigafactory Tesla de Berlin. // Source : Capture vidéo Tesla

Les voitures électriques produites en France ont représenté 31,5 % du marché, soit une hausse de 201 % par rapport à 2024. Le groupe Renault assure l’essentiel avec le trio R5, Scénic et Mégane, qui totalisent 4 669 immatriculations sur les 6 283 véhicules électriques français livrés en janvier.

Il ne sera pas forcément évident de maintenir ce résultat pendant le reste de l’année, l’Allemagne devrait rapidement reprendre son leadership.

Les Français se détournent des voitures électriques chinoises

La part des voitures électriques fabriquées en Chine a été divisée par deux entre 2023 et 2024. Avant la suppression du bonus écologique fin 2023, elles représentaient entre 30 et 40 % des voitures électriques immatriculées en France. Le marché était notamment tiré par la Tesla Model 3, la Dacia Spring et la MG4, qui étaient dans le top 10 des immatriculations mensuelles.

Ce chiffre a chuté brutalement avec la fin des aides gouvernementales. En 2024, elles n’ont représenté que 13 % des immatriculations en France. Il faut dire que l’absence de la Dacia Spring a aussi fait son effet sur les statistiques. La Tesla Model 3 a largement chuté sur l’année. Cependant, ce n’est rien en comparaison de la MG4, malgré les rabais consentis par la marque.

MG4 est boudée par les Français. // Source : MG

L’impact du bonus écologique est flagrant. Il faut désormais aller bien plus bas dans le classement des immatriculations pour trouver des voitures chinoises :

Dacia Spring : 5ᵉ – 955 immatriculations (l’exception à la règle)

Tesla Model 3 : 11ᵉ – 486 unités

Volvo EX30 : 25ᵉ – 204 exemplaires

BYD Dolphin : 29ᵉ – 173

Leapmotor T03 : 32ᵉ – 162

MG4 : 34ᵉ – 144

Cupra Tavascan : 41ᵉ – 116

Xpeng G6 : 42ᵉ – 108

BYD Seal : 44ᵉ – 84

Smart #1 et #3 : 52ᵉ exæquo – 67 exemplaires chacun…

Parmi les 132 modèles actuellement en vente en France, 30 sont fabriqués en Chine. Ils ont représenté 3 058 immatriculations en janvier en France. Tout cela a forcément contrarié les plans de constructeurs comme MG et BYD. MG se rattrape grâce à ses nouveaux modèles hybrides qui se vendent bien, ce qui compense la chute de ses ventes en électrique. BYD mise aussi sur l’hybride pour relancer des ventes décevantes.

Les marques chinoises peuvent néanmoins relativiser : les constructeurs japonais font encore pire. Ils n’ont réalisé que 111 immatriculations en janvier, soit une part de marché de 0,6 % en France.

