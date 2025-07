Lecture Zen Résumer l'article

Israël a interdit à ses officiels militaires d’acheter des voitures de BYD. Par peur d’être espionné par les Chinois, ces dernières sont dorénavant bannies des zones sensibles.

Oubliez James Bond et l’image que vous vous êtes faits des espions, en 2025, les agents de renseignements ont quatre roues et un volant. C’est en tout cas ce que pense le gouvernement israélien, qui a pris la décision d’exclure totalement des appels d’offres de voitures de fonctions pour les officiers, celles fabriquées par le géant chinois BYD, rapporte le média local Ynet le 5 juillet.

De plus, il est désormais interdit de pénétrer dans des zones militaires ou gouvernementales avec ces voitures chinoises. L’État Hébreu estime trop dangereuses ces véhicules ultra-connecté.

Des espions roulants

Il est vrai que les voitures modernes, qui plus est électriques, sont bardées de capteurs, caméras, microphones et autres équipements connectés. De quoi alimenter la crainte chez le gouvernement israélien d’être surveillée par la Chine, qui récupérerait des données confidentielles.

« Ces véhicules doivent être considérés comme des systèmes de collecte de renseignements. Ils sont équipés de capteurs sophistiqués et dotés de capacité de communication. Ils sont en mesure de recueillir ainsi d’importantes quantités d’informations visuelles, auditives et même biométriques concernant les occupants et leurs déplacements. Ces données peuvent ensuite être transmises à des services de renseignements à Pékin », déclare dans les colonnes de Ynet, Harel Menashri, un ancien responsable du service cybersécurité du Shin Beth, le renseignement intérieur israélien.

Les voitures de BYD sont craintes en raison de leur hyper-connectivité // Source : BYD

Pour limiter les potentiels risques, le ministère de la Défense israélien exige que le système d’appel d’urgence « e-Call » — conçu pour contacter automatiquement les services d’urgence en cas d’accident — soit « complètement déconnectés afin d’éliminer la communication directe de la voiture avec le monde extérieur. »

Faut-il se méfier de tout ?

Le comble, c’est qu’Israël possède plusieurs voitures électriques chinoises MG ZS pour assurer la sécurité au siège du ministère de la Défense, tandis que 600 SUV chinois Chery Tiggo 8 ont été livrés aux officiers avec une famille nombreuse. Nos confrères des Échos soulignent également que les caméras de surveillance notamment utilisées par la police locale et les institutions gouvernementales viennent de Chine… alors que les États-Unis les ont interdites depuis 2021 par mesure de sécurité.

Le comble : ce sont des MG ZS avec lesquelles roulent ceux du ministère de la Défense israélien // Source : MG Motor

Mais même la Chine, elle aussi, a déjà craint à plusieurs reprises pour sa sécurité. Comme nous vous le rapportions, le fameux mode Sentinelle de Tesla avait été momentanément interdit pendant la tenue d’un conclave des hauts dirigeants chinois. Il n’y a pas que les voitures dont il faudrait se méfier, les smartphones et les puces électroniques aussi sont souvent reprochés d’être des objets d’espionnage dans des attaques sophistiquées.

