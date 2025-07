Lecture Zen Résumer l'article

Lors de la conférence de résultats de Tesla, Elon Musk n’a pas su s’empêcher de faire une nouvelle promesse intenable : offrir à 50 % des États-Unis le service de Robotaxi… d’ici à la fin de l’année 2025.

Que serait une conférence Tesla sans les promesses mirobolantes de son patron. Le 23 juillet 2025, lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2025 du constructeur — qui, au passage, sont parmi les pires de son histoire — Elon Musk a évidemment parlé de son nouveau service de taxis autonomes Robotaxi.

Pour cause, la vente de services est le seul aspect dans lequel la marque affiche une progression par rapport à l’année dernière (+ 17 %). Ainsi, Elon Musk a affirmé que « la moitié de la population des États-Unis sera couverte par le service Robotaxi de Tesla d’ici la fin de l’année ». Il va y avoir du boulot.

Les Robotaxis de Tesla arriveraient désormais à San Francisco

Au cas où vous n’auriez pas suivi, Tesla a étendu la zone opérationnelle de ses taxis autonomes à Austin, dans le Texas, le 14 juillet (on ne parlera pas de la forme de cette zone). Et ça ne s’arrête pas là, puisque la marque envisage d’agrandir 10 fois plus le périmètre actuel dans « deux semaines ». De nouveaux États auront également bientôt droit aux Robotaxis : le Nevada, l’Arizona, la Floride ainsi que la baie de San Francisco.

Un Robotaxi de Tesla à Austin au Texas. // Source : Jose del Corral via X

Alors qu’aucune date, ni de fenêtre de lancement n’a été communiquée, l’utilisateur X, Sawyer Merritt, scrutant de près l’actualité de Tesla, a révélé dans une publication du 23 juillet que des représentants de la marque et le bureau du gouverneur du Nevada ont discuté à propos de véhicules autonomes. Cependant, avant de viser un État au complet, la marque va d’abord déployer ses Robotaxis dans la ville de San Francisco confirme Ashok Elluswamy, responsable de la conduite autonome chez Tesla.

Un déploiement tout simplement impossible en l’état

Dans l’imaginaire d’Elon Musk, les Robotaxis se déplacent tous seuls comme des grands, sans l’aide ni la surveillance de personne, et bien évidemment sans la moindre entorse au Code de la route. Sauf que dans la réalité, ce n’est pas vraiment ça. Les Model Y servant de taxis sont bien sans conducteur, mais un opérateur est présent sur le siège passager à l’avant, prêt à prendre le contrôle en cas de pépins (ce qui est déjà arrivé comme nous vous l’avons rapporté au lancement du service le 22 juin). En plus, les taxis autonomes sont également surveillés à distance.

Le Tesla Model Y en version Robotaxi au Texas. // Source : Adan Guajardo via X

Si le mode de fonctionnement du service reste tel quel, penser qu’un déploiement est possible pour la moitié de la population américaine relève de l’hallucination. Pour son arrivée dans la baie de San Francisco, le service Robotaxi fera toujours appel à des superviseurs à bord.

Pour couvrir la moitié de la population, Tesla devra donc déployer ses taxis autonomes dans pas moins de 46 villes majeures des États-Unis en l’espace de 5 mois. On a hâte de voir comment se débrouillera un Robotaxi dans le trafic de New-York. Si jamais cela arrive un jour.

