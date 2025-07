Lecture Zen Résumer l'article

Les courses gratuites à vélo électrique Vélib’ à Paris se terminent cet été 2025. Les deux courses quotidiennes offertes ne seront bientôt plus proposées et les abonnés V-Max devront payer pour emprunter ces Vélib’ à assistance électrique.

À partir du mardi 12 août 2025, une nouvelle grille tarifaire arrive pour Vélib’, pour toute nouvelle inscription ou renouvellement de l’abonnement. Mais, comme le fait remarquer Le Parisien ce 24 juillet, ce sont surtout les quelque 190 000 abonnés V-Max (abonnement premium) qui seront touchés. Le prix ne change pas, mais les avantages, oui.

Finies les courses à vélo électrique gratuites dans Paris

Depuis avril 2021, les abonnés Vélib’ V-Max avaient droit à deux courses gratuites par jour en Vélib’ électrique. Une règle appliquée pour tout abonnement, avec un quota de deux trajets de 45 minutes par jour. Avec un abonnement à 9,30 euros par mois, V-Max est une offre intéressante pour les nombreux abonnés franciliens. À partir du 12 août, il faudra payer ces trajets pour utiliser des Vélib’ à assistance électrique.

Le passe Vélib sur un iPhone dans Apple Wallet. // Source : Numerama

Chaque trajet coûtera dans quelques semaines 50 centimes (pour chacune des deux courses). Au-delà de deux trajets dans la journée, ce sera 2 euros par trajet en plus.

Interrogé par Le Parisien, le président de l’Agemob (qui gère le réseau Vélib’), précise que « cette mesure ne s’appliquera pas aux bénéficiaires du tarif solidaire, et les jeunes et les seniors bénéficieront d’une réduction de 25 % ». Les deux premiers trajets seront proposés à 37 centimes pour les abonnés Jeunes et Seniors, et gratuitement pour les abonnés Solidarité.

Un abonnement Vélib’ moins intéressant, alors que les Vélib’ fonctionnels se font de plus en plus rares

Le journal parisien rapporte de premiers témoignages d’usagers mécontents. En effet, pour ceux qui utilisaient ces trajets gratuits chaque jour, cela représentera plusieurs dizaines, voire une centaine d’euros en plus par an sur leur abonnement. À moins qu’ils n’utilisent des vélos musculaires. Autre problème : le nombre de Vélib’ à assistance électrique défectueux. Avec la fin de la gratuité, certains s’inquiètent d’être facturés en prenant un vélo électrique défectueux.

Des vélos défectueux qui se multiplient depuis quelques mois, alertait Libération le mois dernier. Seuls 20% des Vélib’ électriques contrôlés par l’Agemob étaient jugées conformes. Des vélos cassés, pas chargés, qui roulent ou freinent mal : les exemples sont nombreux dans les stations Vélib’. Ça, c’est lorsqu’il y a des vélos : sur les 20 000 Vélib’, 3 000 manquent à l’appel cet été.

En cause : des usagers qui fraudent en souscrivant des forfaits sans engagement, et qui font en sorte ne pas se faire prélever la caution. Il y a aussi les actes de vandalisme qui sont en augmentation ; certains secouent les vélos dans les stations, jusqu’à ce qu’ils se décrochent, et partent avec. Ainsi, les vélos restants sont plus empruntés, donc plus rapidement envoyés à réparer.

