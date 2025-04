Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’il doit être présenté dans les prochaines semaines, le nouveau Citroën C5 Aircross se montre en avance, sans aucun camouflage. Le SUV a été surpris en Slovénie, probablement à l’occasion du tournage d’une publicité.

La présentation officielle du tout nouveau Citroën C5 Aircross est prévue dans les prochaines semaines. C’était sans compter les espions du média slovène Finance, qui ont surpris le SUV en avance et sans aucun camouflage le 7 avril 2025, à l’occasion de ce qui devait être le tournage d’une publicité.

Nous n’avons droit qu’à un seul cliché de l’arrière. De quoi voir comment le style a évolué par rapport à son concept présenté au Mondial de Paris en octobre 2024.

Le concept du Citroën C5 Aircross 2. // Source : Citroën

Citroën C5 Aircross 2 : assez proche du concept

Comme la nouvelle Citroën C3, le C5 Aircross de deuxième génération affichera une silhouette très cubique. À l’arrière, le concept du SUV familial se distinguait par sa signature lumineuse en trois parties, très proéminente et au dessin semblable aux dernières nouveautés de la marque également. Pour la version de série du C5 Aircross, le constructeur français a opté pour un look plus sage.

Voici le nouveau Citroën C5 Aircross. // Source : Jure Šujica – Finance

Il y a toujours trois bandes lumineuses, mais elles se fondent davantage dans la carrosserie et sont intégrées dans des blocs optiques. Le nouveau logo à la sauce vintage est bien évidemment de la partie, au milieu du hayon, tandis que la partie basse est légèrement moins sculptée que sur le concept.

Le concept du Citroën C5 Aircross 2. // Source : Citroën

Le C5 Aircross sera cousin du Peugeot 3008

Pour mémoire, ce nouveau Citroën C5 Aircross reprendra la même plateforme STLA Medium que le Peugeot 3008 et l’Opel Grandland. Du côté des motorisations électriques, le SUV aux chevrons devrait logiquement hériter des batteries de 73 kWh et 97 kWh, pour des puissances respectives de 210 ch et 230 ch. De quoi aller titiller les 700 km d’autonomie WLTP comme le E-3008 ? Réponse prochainement.

