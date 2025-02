Lecture Zen Résumer l'article

BYD veut marquer les esprits avec le lancement de l’Atto 2, un SUV urbain annoncé à partir de 28 990 €. Si le modèle chinois affiche le prix le plus bas de la gamme de la marque, la concurrence européenne n’a pas dit son dernier mot.

Le 25 février 2025, BYD a orchestré un lancement en grande pompe à Paris pour son Atto 2. Si la marque a mis les moyens dans cet événement, c’est certainement qu’elle a des ambitions de ventes assez élevées pour ce nouveau modèle électrique.

Jusqu’ici, BYD n’avait pas cherché à casser les prix. En 2024, l’entreprise a quand même décidé de se montrer un peu plus agressive avec des remises plus conséquentes sur ses modèles visant le plus le grand public, et le lancement de l’Atto 2 s’inscrit dans le même esprit.

L’Atto 2, un nouveau modèle d’entrée de gamme aux côtés de la Dolphin

BYD continue de lancer de nouveaux modèles en Europe à bon rythme. C’est déjà le 8e modèle électrique depuis son lancement en France en 2023. La marque a dans sa gamme des voitures électriques abordables (Dolphin, Atto 3…), comme des modèles beaucoup plus premium (Han et Tang).

BYD Atto 2 a fait sa première apparition au Salon de Bruxelles 2025. // Source : BYD

Sous le capot, l’Atto 2 embarque un moteur électrique de 130 kW (174 ch), avec une batterie LFP Blade de 45 KWh permettant jusqu’à 312 km d’autonomie WLTP. Une version avec une batterie de 60 kWh arrivera en France plus tard dans l’année, offrant environ 420 km d’autonomie. Une fiche technique cohérente pour une citadine polyvalente, même si ses performances n’apparaissent pas vraiment exceptionnelles, notamment sur la recharge rapide plafonnée à 65 kW.

BYD se rattrape avec une offre globale d’équipements dès l’entrée de gamme.

Atto 2 active : 28 990 €,

Atto 2 Boost : 30 990 €,

Atto 2 Comfort : 35 990 € (version grande batterie disponible plus tard dans l’année).

Sans remise, c’est le modèle le plus abordable de la gamme BYD. Toutefois, le constructeur a encore un atout dans sa manche, un autre modèle encore plus abordable à moins de 25 000 €, qu’il lancera dans l’année. Actuellement, la Dolphin fait jeu égal avec un prix remisé à 28 990 €. Pour un modèle aux performances équivalentes, mais avec une assise surélevée.

Un tarif compétitif… mais pas révolutionnaire

Avec l’Atto 2, BYD renforce l’offensive de la marque sur des modèles d’entrée de gamme. Avec ses 4,30 m, le SUV urbain affronte les stars du segment : Peugeot e-2008, Jeep Avenger. Face à ces deux modèles, son prix d’appel de 28 990 € (non éligible au bonus pour le moment) est un atout pour le modèle chinois. Il apparaît jusqu’à 7 000 € moins cher que les prix catalogue de ces modèles du groupe Stellantis (hors remise).

Pour autant, les performances de la nouveauté de BYD ne sont pas comparables. Alors que ses concurrents affichent jusqu’à 400 km d’autonomie WLTP, les 312 km de l’Atto 2 ne font pas le poids. Il faudra attendre la version 60 kWh pour rivaliser avec ces modèles européens.

L’Atto 2 est bien doté pour un modèle à moins de 30 000 €. // Source : BYD

Ses vrais rivaux sont les Citroën ë-C3 Aircross et Opel Frontera, conçus sur la plateforme Smart Car de Stellantis. Face à ces modèles, la bataille des prix est bien plus serrée, et pas forcément en faveur de l’Atto 2. La donne pourrait changer quand le modèle sera produit en Europe, devenant éligible au bonus écologique.

Le véritable atout de l’Atto 2 réside donc dans son rapport prix/équipement. BYD mise sur une dotation riche de série, avec écran XXL, équipements technologiques et batterie robuste. Mais cela suffira-t-il à convaincre un marché encore frileux face aux marques chinoises ? Réponse dans les mois à venir.

