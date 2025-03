Lecture Zen Résumer l'article

La commercialisation de la BYD Seagull est prévue pour cette année 2025 en France. La petite citadine électrique affichera un prix très compétitif sous les 20 000 €. De quoi rivaliser notamment avec la Dacia Spring et la Citroën ë-C3.

La bataille des voitures électriques accessibles ne désemplit pas (et tant mieux !). Une nouvelle arrivante doit bientôt faire son apparition sur nos routes dès cette année et elle est chinoise : la BYD Seagull. Commercialisée depuis 2023 en Chine, la petite citadine est devenue la voiture électrique la plus vendue sur son marché local, surpassant le Tesla Model Y.

Cette dernière a été surprise en Belgique comme le rapportait Motor.es le 20 décembre 2024. La Seagull a également été vue à Toulouse par Bertrand Moreau, analyste indépendant qui s’intéresse au marché automobile électrique, qui a partagé ses photos le 7 janvier sur son compte X. Voici tout ce que l’on sait de la future concurrente des Dacia Spring et Citroën ë-C3.

La BYD Seagull surprise à Toulouse. // Source : Bertrand Moreau via X

Des évolutions pour s’adapter à l’Europe

Le marché européen est le plus exigeant en termes d’automobile. Pour que la Seagull soit un carton chez nous, BYD va apporter quelques évolutions à sa citadine électrique. Cela commence par ses dimensions : presque 4 m de long contre 3,78 m sur la version chinoise.

La BYD Seagull, baptisée Dolphin Mini en Amérique latine. // Source : BYD

La Seagull doit également se conformer aux standard des crashs européens et répondre à la norme GSR2 qui implique la présence de différentes aides à la conduite obligatoire. Ce ne devrait pas être un problème pour la marque, elle qui intègre un niveau de technologie bluffant sur ces modèles comme avec le « God’s Eye », même sur ses voitures les moins chères.

Plus de 400 km d’autonomie ?

Deux capacités de batterie sont proposées sur la Seagull : 30 kWh et 39 kWh. Celles-ci offrent respectivement 309 et 405 km d’autonomie selon le cycle CLTC. Il faudra encore attendre de savoir à quelles batteries nous auront droit en Europe ainsi que leur autonomie. Le mystère plane également sur la puissance, qui est de 75 ch ou 100 ch, dépendant de la version en Chine et en Amérique latine.

Un changement de nom et de prix ?

Il subsiste encore un doute, et pas des moindres : son nom. Baptisée Seagull, la petite BYD est aussi vendue au Mexique et en Amérique latine depuis 2024 sous le nom de Dolphin Mini. D’après le média Autocar, ce 19 mars 2025, elle devrait s’appeler Dolphin Surf. Décidément, BYD et le monde marin…

La BYD Seagull, baptisée Dolphin Mini en Amérique latine. // Source : BYD

En Chine, la BYD Seagull est vendue l’équivalent de 10 000 €. Un prix que l’on rêverait d’avoir, mais que l’on devrait surtout vite oublier. Une fois commercialisée chez nous, la citadine chinoise coûterait plutôt un peu moins de 20 000 €, ce qui est déjà assez attractif. Et comme elle sera produite dans la nouvelle usine de BYD en Hongrie, il y aurait de quoi être potentiellement éligible au précieux bonus écologique. Sachant que le site de production doit être opérationnel au mois d’octobre, la Seagull devrait arriver dans le même temps.

