Lecture Zen Résumer l'article

Elles se ressemblent sur bien des points techniques, mais ne s’adressent pas exactement au même public. Alors, faut-il choisir Renault 4 ou Renault 5 E-Tech ? Voici ce qu’il faut savoir pour trancher.

Comparer les deux modèles sur la base de leur fiche technique serait une erreur : les Renault 4 (R4) et Renault 5 (R5) électriques n’ont pas tout à fait la même vocation. L’une joue les citadines branchées, l’autre flirte avec le petit crossover familial à l’aise partout. Ce serait comme dire que Clio et Captur sont les mêmes voitures dans la gamme thermique.

Après nos essais de la nouvelle Renault 4 e-tech, il est plus simple de comprendre ce qui différencie les deux modèles, au-delà de leur look. Si vous hésitez entre R4 et R5, on vous aide à y voir plus clair.

Ce que R4 et R5 ont en commun

Les deux modèles rendent hommage à leurs aînées respectives par leur style, avec des éléments de design rétro adaptés à la modernité (phares, calandres, couleurs, etc.). Ce sera aussi le cas pour la future Twingo, attendue en 2026.

Renault a conçu ses nouvelles R4 et R5 comme des sœurs électriques, mais chaque version a son propre caractère. Les similitudes techniques sont donc nombreuses, à commencer par la plateforme : AmpR Small, conçue spécifiquement pour les véhicules compacts électriques.

Plateforme Renault 5 : AmpR Small. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les motorisations sont également identiques sur Renault 4 et 5 :

120 ch avec batterie 40 kWh,

150 ch avec batterie 52 kWh.

Les autonomies se tiennent aussi dans un mouchoir de poche, Renault a d’ailleurs retravaillé la gestion thermique de la batterie sur R4 :

R5 : 312 km en batterie 40 kWh et 412 km en batterie 52 kWh,

R4 : 308 km en batterie 40 kWh et 409 km en batterie 52 kWh.

Essai de la Renault 4 e-tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même logique côté recharge, avec les mêmes prestations sur les deux modèles :

Recharge jusqu’à 100 kW en courant continu (10 à 80 % en 30 min),

Chargeur AC triphasé 11 kW,

Compatibilité V2L (Vehicle-to-Load) et V2G (Vehicle-to-Grid).

Côté techno embarquée, il y a également beaucoup de ressemblances entre les deux véhicules : même interface Google, même instrumentation numérique, mêmes aides à la conduite et même organisation intérieure générale. Les matériaux diffèrent légèrement selon les finitions, mais l’ergonomie reste la même.

Au cœur de la production de la Renault 5. // Source : DR

Dernier point commun, les deux modèles sont fabriqués en France : la R5 à Douai, et la R4 à Maubeuge.

Les différences entre Renault 4 e-tech et 5 e-tech

Look et habitabilité

Le look est forcément la différence la plus notable. Pour les deux modèles, des défis ont été relevés par la marque pour obtenir une voiture électrique qui a un supplément d’âme. Autre distinction qui a son importance, la taille et l’habitabilité :

R5 : plus compacte (3,92 m), plus basse (1,50 m) et plus urbaine,

R4 : plus longue (4,14 m), plus haute (1,57 m) avec une garde au sol relevée et plus habitable.

La R4 est 22 cm plus longue, avec un empattement allongé de 8 cm, qui profite directement aux passagers arrière. C’est aussi au niveau du coffre que se trouve la plus grande différence, avec 12 cm en plus, qui se ressentent dans la capacité de chargement :

R5 : 326 litres.

Sur la Renault 5, le coffre n’est pas le plus pratique avec un seuil de chargement haut, et qui n’est pas affleurant, ainsi qu’un accès compliqué au sous-coffre où l’on stocke souvent les câbles de recharge.

Sur la Renault 5, le coffre n’est pas le plus pratique avec un seuil de chargement haut, et qui n’est pas affleurant, ainsi qu’un accès compliqué au sous-coffre où l’on stocke souvent les câbles de recharge. R4 : 420 litres.

Plus pratique, la R4 propose un espace de chargement modulable (banquette et siège passager rabattables), un seuil à 60 cm du sol, un hayon électrique et un sous-coffre à accès simplifié.

Coffre Renault 4 Coffre Renault 5

Comportement routier

Renault a également donné un tempérament un peu différent sur la route aux deux véhicules. Les équipes de développement ont sacrifié un peu d’agilité sur R4, mais ils ont augmenté le confort des suspensions. Cela se ressent quand il s’agit de s’attaquer aux ralentisseurs, aux routes abîmées ou aux escapades en tout-chemin. Pour résumer :

R5 : comportement plus dynamique et même un peu fun (relire notre essai R5),

R4 : réglages plus confortables pour une conduite plus cool (relire notre essai R4).

Dans les deux cas, Renault a fait un travail remarquable pour offrir du plaisir de conduire, une bonne tenue de route et ce qu’il faut de confort.

Des équipements en plus sur R4

La Renault 4 e-tech est la première à embarquer le mode « One Pedal », absent de la R5 au lancement. Le véhicule dispose de palettes au volant qui permettent de régler le freinage régénératif sur 3 niveaux en plus de la conduite à une pédale. La fonction One Pedal va arriver sur l’ensemble de la gamme électrique : Mégane, Scénic puis R5, mais il n’y a pas encore de dates pour cette dernière.

Au volant de Renault 4 e-tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Renault 4 e-tech est également équipée de la fonction Extended Grip, qui peut aider à trouver de la motricité sur des sols meubles ou de la neige, ce dont est dénuée la R5.

Un peu plus tard dans le processus de commercialisation, Renault proposera la R4 en version découvrable « Plein Sud ». Le toit en toile de cette version offre une ouverture XXL qui ravira aussi les passagers arrière.

Renault 4 e-tech Plein Sud (découvrable) à venir plus tard. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Écart de prix

Il faut compter environ 2 000 € pour s’offrir une version R4 équivalente à celle de R5. La gamme s’organise aussi entre les finitions Evolution, Techno et Iconic. Renault n’annonce pas de version dépouillée, comme la Five disponible prochainement sur R5, sur la Renault 4 e-tech.

R5 : à partir de 25 000 € environ pour la Five en 95 ch et batterie 40 kWh ou 27 990 € pour la version Evolution à autonomie urbaine (120 ch et 40 kWh).

R4 : à partir de 29 990 € à équipement égal.

Les intérieurs des finitions Techno et Iconic sont différents entre R4 et R5 dans les matériaux utilisés, mais les dotations en équipements sont similaires.

Renault 4 e-tech finition Iconic. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Renault 4 ou Renault 5 : comment trancher ?

Le design du véhicule va certainement être l’un des principaux facteurs pour choisir l’un ou l’autre des modèles. L’usage sera certainement aussi ce qui va orienter le choix des clients :

Choisissez la Renault 5 si :

Vous cherchez un modèle compact, maniable et fun pour la ville,

Vous roulez souvent seul(e) ou à deux.

Renault 5 au salon de Genève 2024. // Source : Renault

Préférez la Renault 4 si :

Vous avez besoin de place pour la famille, des enfants ou du chargement,

Vous aimez une position de conduite surélevée,

Vous comptez sortir des sentiers battus de temps en temps : fonction Extended Grip et garde au sol relevée.

Renault 4 e-tech. // Source : Renault

En résumé :

Caractéristiques Renault 5 E Tech électrique Renault 4 E Tech électrique Type/Style Citadine compacte, look néo-rétro dynamique Crossover urbain, look rétro-futuriste plus baroudeur Longueur 3,92 m 4,14 m (+ 22 cm) Hauteur 1,50 m 1,57 m (+ 7 cm) Empattement 2,54 m 2,62 m (+ 8 cm) Coffre 326 litres 420 litres, plus accessible et modulable Habitabilité Places arrière plus étroites Plus dʼespace pour les jambes, accès facilité Garde au sol Standard citadine Plus élevée, typée SUV Options spécifiques Afficheur de charge sur le capot, look personnalisable Hayon électrique, siège passager rabattable, fonction « One Pedal » de série, Extended Grip et toit ouvrant en toile (à venir) Prix de base à configuration équivalente À partir de 27 990 € (120 ch) À partir de 29 990 € (120 ch)

La R5 est une citadine stylée, agile et 2 000 euros moins chère ; la R4 est à l’aise aussi bien en ville que dans les champs, elle est plus polyvalente, mais un peu plus chère. Deux offres bien différenciées malgré une base commune, et deux bonnes raisons de croire que le rétro peut encore faire bouger l’électrique.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama