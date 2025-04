Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La récente trottinette électrique Scooter Elite de Xiaomi est un modèle compact et abordable, idéal pour circuler en ville. Son prix baisse déjà de 35 €.

Les trottinettes sont des deux-roues bien pratiques à utiliser en ville et qui permettent de prendre les transports en commun. Une trottinette se plie et se transporte en effet facilement dans un bus ou un métro, si vous évitez les heures de pointe. Ce sont aussi des deux-roues à la bonne autonomie, qui conviennent au quotidien. Le modèle abordable Scooter Elite de Xiaomi est déjà en promotion.

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter Elite est normalement commercialisée 349,99 € à son lancement. Elle est en ce moment disponible au prix de 314,99 € sur le site de Xiaomi. N’oubliez pas de cliquer sur le coupon de 10 € dans la page de l’article avant d’accéder au panier.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

Cette nouvelle trottinette de Xiaomi ne s’embête pas avec le design, et reprend globalement les lignes et le style de la plupart des deux-roues du fabricant. Le coloris noir et les quelques touches d’orange font toujours leur petit effet. Avec une capacité de charge maximale de 120 kg, elle convient pour la plupart des gabarits. En plus de sa bonne conception, elle est certifiée IPX5 pour résister aux éclaboussures d’eau. Ses pneus sans chambres à air de 25 cm offrent de plus une bonne stabilité, mais il convient toutefois de faire attention sur routes mouillées, surtout dans les virages, virage que vous pourrez prendre en sécurité grâce aux clignotants intégrés.

Un système de suspension avant à double ressort vient s’ajouter, et permet d’absorber les petites aspérités de la route. Le frein à tambour et l’E-ABS arrière assurent quant à eux un freinage efficace. La Scooter Elite n’est pas spécialement un modèle léger, et pèse 20 kg sur la balance. Son système de pliage en trois étapes est rapide, mais il convient de prendre en compte son poids avant de s’engager dans un bus ou une rame de métro.

À ce prix, cette trottinette est-elle une bonne affaire ?

La Xiaomi Electric Scooter Elite est une très bonne affaire à son prix de base, encore plus avec 35 e de réduction. Elle embarque un moteur à la puissance nominale de 400 W, et à la puissance maximale de 700 W. Le deux-roues est taillé pour la ville, avec une vitesse maximale de 25 km/h et trois modes de conduite. Le mode sport sera le plus souvent utilisé, et offre une conduite dynamique et permet de gravir des pentes à 20 %.

Enfin, son autonomie est de 45 km grâce à sa batterie de 360 Wh, en fonction bien sûr des conditions de route.

Les points à retenir sur la Scooter Elite :

Simple et rapide à plier

Un moteur de 400 W avec trois modes de conduite

Une autonomie de 45 km

