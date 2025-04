Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G2 E est un modèle haut de gamme, idéal pour circuler en ville. Son prix baisse en ce moment de 350 € sur Cdiscount.

Vous avez le droit de préférer les trottinettes aux vélos. Ce sont en effet des deux-roues bien pratiques en ville et à utiliser en multimodale. Une trottinette se plie et se transporte en effet facilement dans un bus ou un métro, à condition d’éviter les heures de pointe. Le modèle premium Max G2 E de Ninebot est une trottinette puissante et endurante, vendue en ce moment au rabais.

La trottinette électrique Ninebot KickScooter Max G2 E est commercialisée 899 € à son lancement. Elle est en ce moment disponible au prix de 553,99 € sur Cdiscount, grâce à une réduction et le code promo 50DES499 à rentrer dans le panier.

L’offre est valable depuis le 17 avril 2025 et tant qu’elle sera visible sur le site.

C’est quoi, cette trottinette de Ninebot ?

La Ninebot KickScooter Max G2 E adopte un design résolument sportif et des finitions exemplaires. Le large deck de 70 cm permet de caler les pieds sans se sentir à l’étroit, tandis que sa bonne hauteur, couplée à un jeu de suspensions, rend la conduite rassurante. Sa surface adhérente permet aux pieds de ne pas glisser, même en cas de pluie. Des suspensions hydrauliques à l’avant et à double ressorts à l’arrière assurent quant à elles un bon amorti des bosses et autres défauts de la route. Les pneus 10 pouces profitent aussi d’une excellente adhérence.

La Max G2 E est donc un engin à la bonne ergonomie, et agréable à conduire. C’est aussi un deux-roues transportable malgré son gabarit et son poids de 24 kg. Le système de pliage est rapide et bien conçu, mais la trottinette s’avère tout de même un sacré engin lorsqu’elle est repliée. Le transport intermodal est toujours possible, mais la manœuvre vous fera travailler vos triceps et épaules.

Trouvez une personne qui vous regarde comme Jean regarde sa Ninebot Max G2 E // Source : Ninebot

À ce prix, cette trottinette est-elle une bonne affaire ?

La Ninebot KickScooter Max G2 E est une très bonne affaire avec 350 € de réduction. Le deux-roues est un engin puissant, grâce à son moteur d’une puissance de 900 W, capable de grimper des pentes de 23 %. Trois modes de conduite sont présents, dont les classiques modes Éco pour favoriser l’autonomie (15 km/h max) et S, le mode plus puissant, qui peut pousser l’engin jusqu’à 25 km/h.

Côté autonomie, la Max G2 E peut vous emmener au mieux sur 70 km dans des conditions optimales, sinon pendant 50 km, ce qui est déjà très bien. L’application, disponible sur iOS et Android, affiche l’autonomie restante, la géolocalisation de la Max G2 E ou encore le kilométrage total.

Les points à retenir sur la Max G2 E :

Le large deck de 70 cm

Puissante

Une autonomie de 50 km minimum

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !