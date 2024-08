Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les trottinettes de Ninebot Segway vont de l’entrée gamme, suffisantes pour les trajets du quotidien, au haut de gamme aux meilleures performances. Le modèle premium G30 II Max est en ce moment bien moins cher que d’habitude.

C’est quoi, cette promotion sur cette trottinette Ninebot Segway ?

La trottinette électrique Ninebot Segway G30 II Max est normalement vendue 799 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 499 €.

Vous retrouverez d’autres modèles pour tous les budgets, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette haut de gamme ?

La G30 II Max est une trottinette bien conçue et élégante avec de belles lignes modernes, et une allure sportive. Malgré un gabarit massif et un poids de 19,1 kg, en théorie peu pratique pour les déplacements intermodaux, son système de pliage rapide permet tout de même de sauter dans un bus ou un métro si besoin. Sa conception en alliage d’aluminium rend la trottinette robuste, et sa certification IPX5 permet de rouler sous la pluie, en faisant toutefois attention.

Niveau sécurité d’ailleurs, les pneus de 10 pouces amortissent bien les chocs et les vibrations, rendant la conduite agréable. Au-dessus, le large plateau de 30 cm offre un bon sentiment de sécurité, y compris pour les plus grands gabarits qui n’auront aucun mal à positionner leurs pieds. Le double système de freinage est tout autant efficace et l’ergonomie globale est excellente. Niveau éclairage, vous retrouverez une lumière LED à l’avant et des réflecteurs avant, latéraux et arrière.

L’écran de la G30 II Max est simple, mais parfaitement lisible // Source : Ninebot Segway

À ce prix, la trottinette de Ninebot est-elle une bonne affaire

Avec 300 € de réduction, c’est une excellente affaire pour un modèle haut de gamme fiable et pratique. Niveau motorisation, la G30 II Max embarque un moteur d’une puissance nominale de 350 W. Ce dernier permet d’atteindre rapidement la vitesse maximale de 25 km/h, et propose plusieurs modes de conduite, dont un mode Éco pour économiser la batterie, et un mode Sport, plus nerveux pour gravir des côtes jusqu’à 20 % efficacement.

Niveau autonomie, vous pourrez compter sur 65 km en mode Éco, et entre 40 et 50 km en mode Sport. L’autonomie varie bien sûr en fonction des conditions de route, ou du poids de l’utilisateur. Un chargeur rapide 3A permet à la trottinette de Ninebot de se recharger complètement en six heures. Enfin, sur le guidon, notez la présence d’un écran LED simpliste qui affiche la vitesse, le mode de conduite ou l’autonomie restante.

