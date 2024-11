Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Kickscooter E2 de Segway-Ninebot est un modèle au très bon rapport qualité-prix, parfaite pour les trajets du quotidien. Sans atteindre les performances de modèles premium, elle saura se faire un allié de taille pour circuler en ville.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette Ninebot ?

La trottinette électrique Ninebot Segway E2 E est vendue au prix de 329 € sur le site du fabricant. Pour la Black Friday Week, elle est proposée au prix de 199,99 € sur le site de Leclerc.

C’est quoi, cette trottinette pour la ville ?

La trottinette de Ninebot est un deux-roues classique qui ne brille pas par son style. Ses qualités se trouvent surtout dans son gabarit, avec un poids plume de 14,2 kg, qui rend l’engin parfaitement adapté aux déplacements intermodaux. Son système de pliage facile permet de l’emmener facilement dans le bus ou le métro, ou de la caser chez vous. La trottinette est robuste grâce à une très bonne conception, et une certification IPX4 qui la rend résistante aux éclaboussures d’eau.

En plus d’être légère, la E2 E possède un grand plateau qui procure un bon sentiment de sécurité, mais ne peut supporter une charge que de 90 kg seulement. Attention donc à ne pas monter à deux si votre poids total avoisine les 100 kg, même si son excellente maniabilité et sa bonne stabilité mettent en confiance. Un frein électronique à l’avant et un frein à tambour mécanique à l’arrière assurent un freinage efficace, sans a coups.

La Ninebot KickScooter E2 se plie facilement // Source : Segway Ninebot

La trottinette de Ninebot est-elle une bonne affaire à ce prix ?

Difficile de trouver moins cher pour un bon deux-roues pratique et fiable. Vous pouvez la comparer à d’autres trottinettes dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville. La E2 E est dotée d’une puissance nominale de 250 W et d’une puissance maximale de 450 W, pour une vitesse malheureusement limitée à 20 km/h. C’est toutefois suffisant pour les trajets en ville, où les pointes de vitesse se font rares. Plusieurs modes de conduite s’offrent à vous, sélectionnables depuis l’écran présent sur le guidon.

Niveau autonomie, la Ninebot E2 E vous emmènera sur 25 km avant de passer par la case recharge, où elle restera 7 h environ pour faire le plein, soit une bonne nuit de sommeil.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !