La Renault 5 apparaît en 4e place du classement européen des voitures électriques en février.

Cela faisait un moment qu’une voiture française n’avait pas été aussi bien positionnée dans le classement européen des voitures électriques publié par Jato. Même si le résultat de la Renault 5 e-tech est largement porté par l’engouement du marché français, le modèle arrive à réconcilier nos voisins avec la marque Renault.

La Peugeot e-208 est le seul modèle français à avoir réussi à s’imposer aussi haut dans le classement européen. Il y a un an, en février et mars 2024, la Peugeot e-208 brillait aussi, portée par l’offre de leasing social en France. Depuis, le modèle est en perte de vitesse. Si la Peugeot e-208 a disparu du classement, Stellantis a trouvé sa relève avec la Citroën ë-C3.

La Renault 5 e-tech s’offre un beau démarrage

La Renault 5 e-tech a été immatriculée à 5 659 exemplaires en Europe. La France représente 3 034 véhicules dans ce volume, soit 53 % des immatriculations européennes. Cela peut sembler beaucoup, mais si l’on compare à la dernière fois où la Peugeot e-208 est apparue à cette position, la France représentait 75 % des immatriculations. Il ne faut toutefois pas minimiser son succès dans le reste de l’Europe, notamment en 2023.

Au coeur de la production de la Renault 5 // Source : DR

La Renault 5 e-tech est toujours dans sa phase de lancement, la France a été prioritaire sur les premières livraisons fin 2024 et, désormais, les livraisons s’étendent progressivement aux autres pays européens.

Le directeur de Renault en Allemagne (Florian Kraft) se réjouissait le 12 mars sur Linkedin : « Après 2 mois en 2025, on peut dire : le véhicule est sur la route du succès ! Hier, nous avons reçu la 2 000e commande d’un client. » La marque avait d’ailleurs livré 1 003 exemplaires de la R5 sur les deux premiers mois de l’année. À l’échelle du marché du pays, cela reste modeste face aux modèles de Volkswagen, BMW ou Skoda, mais c’est un beau signal pour Renault qui n’a pas une grande cote en Allemagne.

Il sera intéressant de suivre l’évolution dans les prochains mois. Le marché européen n’est pas forcément tendre avec les modèles les plus citadins, malgré le titre de voiture de l’année obtenu par la Renault 5. Si la France privilégie les modèles les plus abordables, le reste de l’Europe, notamment les pays nordiques, préfère des véhicules électriques plus cossus.

Une présence remarquée de la Citroën ë-C3

La Citroën ë-C3 s’est hissée à la 8e place du classement européen avec 5 156 exemplaires. C’est aussi un résultat encourageant pour le modèle. Même si, là encore, la France représente presque 60 % des immatriculations réalisées sur le mois de février.

Citroën e-c3 et c3 lors des essais du modèle // Source : Raphaelle Baut pour numerama

Le modèle sera également à suivre sur les prochains mois : avec son positionnement tarifaire, il pourrait gagner du terrain progressivement. À moins que l’arrivée de sa cousine, la Fiat Grande Panda, détourne les clients. Il y aura probablement un match à suivre entre ces deux véhicules électriques.

Voir deux voitures françaises dans les dix premières places du classement est rare, et l’on espère que les nouveaux modèles rendront plus pérenne cette présence dans le haut du classement

Le TOP 10 européen des voitures électriques de février 2025

1 Tesla Model Y 8 790 2 Tesla Model 3 6 834 3 Volkswagen ID.4 6 172 4 Renault 5 5 659 5 Volkswagen ID.7 5 432 6 Volkswagen ID.3 5 384 7 Kia EV3 5 376 8 Citroën e-C3 5 156 9 Skoda Enyaq 4 682 10 BMW iX1 4 370

