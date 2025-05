Lecture Zen Résumer l'article

Les chiffres des nouvelles immatriculations d’avril 2025 ne laissent plus beaucoup de doutes sur le fait que le constructeur Tesla est boudé par les acheteurs en Europe. Les autres constructeurs en profitent, surtout Volkswagen, BYD et Renault.

S’il était prématuré en début d’année de prédire un boycott de Tesla par les acheteurs européens, il est de plus en plus évident que les choses ne tournent pas comme prévu pour la marque américaine. Alors que Tesla a longtemps été en tête du classement des marques vendant le plus de voitures électriques en Europe, l’entreprise chute à la 11ᵉ place avec une baisse de 49 % des nouvelles immatriculations réalisées par rapport à avril 2024, selon les données Jato publiées ce 23 mai 2025. Et tout ceci ne s’explique pas par un ralentissement du marché de l’électrique, bien au contraire.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. D’autres constructeurs réalisent de bons résultats durant la même période, avec plusieurs nouveautés qui s’assurent un bon démarrage en Europe.

Statistiques des voitures électriques en Europe – avril 2025. // Source : Jato

Tesla n’est plus le roi de l’électrique en Europe

Malgré un net ralentissement des livraisons durant les derniers mois, Tesla demeurait parmi les leaders des véhicules électriques en Europe. Volkswagen avait déjà réussi à passer devant Tesla en février 2025, mais le constructeur américain était parvenu à reprendre la première place en mars. Le constat est très différent en avril : Tesla est carrément sorti du top 10 des marques cumulant le plus de nouvelles immatriculations. L’entreprise se classe à la 11ᵉ place du classement européen des marques en avril, derrière BYD.

Avec seulement 7 165 immatriculations en avril, Tesla ne devance Peugeot que de 83 véhicules. Tout ceci ne s’explique pas uniquement par le renouvellement du Model Y, dont les livraisons étaient limitées aux versions les plus haut de gamme en avril. Le reste de la gamme décroche également. Ce n’est pas uniquement à cause du début de trimestre, les chiffres sont comparés à l’année précédente :

Model Y : 4 495 (- 53%) – 9 e place du classement des voitures électriques en Europe

: 4 495 (- 53%) – 9 place du classement des voitures électriques en Europe Model 3 : 2 604 (- 41%) – 24 e place du classement

: 2 604 (- 41%) – 24 place du classement Model X : 40 (- 73%)

: 40 (- 73%) Model S : 26 (- 66%)

En Europe, toute la gamme Tesla continue de s’effondrer. // Source : Tesla

À moins d’un rebond exceptionnel à venir en mai et juin du Model Y, il est possible que Tesla ait simplement perdu son titre de « leader de la voiture de l’électrique » en Europe.

4 modèles du groupe Volkswagen en tête du classement

En plaçant trois de ses marques dans le TOP 5 au mois d’avril, le groupe Volkswagen doit retrouver un peu le sourire sur l’électrique par rapport à 2024. La marque Volkswagen remporte la première place du mois d’avril avec 23 514 livraisons (+ 61 % par rapport à avril 2024), Skoda est troisième avec 13 598 exemplaires (+ 214 %) et Audi est quatrième avec 11 958 véhicules électriques (+ 48%).

Dans le classement des voitures électriques, la domination du groupe Volkswagen est encore plus visible :

4 modèles du groupe sur les 4 premières places,

5 modèles parmi les 10 premières places,

10 modèles du groupe dans le TOP 20.

Le nouveau Skoda Elroq est en première place des BEV en Europe. // Source : Skoda

Le nouveau Skoda Elroq signe un bon démarrage en grimpant à la première place en avril, avec 7 998 exemplaires. Il est suivi de la Volkswagen ID.3 qui a retrouvé un second souffle, avec son restylage accompagné d’un moteur plus efficient et de prix plus bas. C’est la berline ID.7 qui occupe la troisième place avec 6 776 unités, ce qui nous surprend, car le modèle en France n’a été immatriculé qu’à 74 exemplaires. La Volkswagen ID.4 est en quatrième place du classement avec 6 297 livraisons.

Les nouveautés comme Kia EV3 et Renault 5 ont le vent en poupe

Le nouveau Kia EV3 conserve la cinquième place du classement européen qu’il avait déjà en mars, avec 5 680 exemplaires. Le Kia EV3 réalise un bon démarrage avec déjà 24 196 immatriculations depuis le début de l’année. Le modèle semble en tout cas plus plébiscité du public qu’une autre nouveauté du groupe coréen : Hyundai Inster. Le petit modèle urbain de Hyundai ne se classe qu’en 25e place avec 2 515 livraisons. Attendons cependant de voir comment cela évolue sur les prochains mois.

Kia EV3. // Source : Kia

La Renault 5 se maintient aussi à la sixième place que le modèle occupait déjà le mois dernier. Le modèle enregistre 5 662 immatriculations européennes en avril, dont 2 267 ont été réalisés en France (soit 40 %). Notre star française arrive donc à s’exporter chez nos voisins. Le Renault Scénic est en 19e place.

Renault 5 e-tech en 6e place en Europe. // Source : Renault

En avril, l’autre nouveauté française de 2024 — la Citroën ë-C3 — revient aussi dans le TOP 10 européen, 533 exemplaires derrière le Model Y de Tesla. Là encore, la Citroën ne reste pas cantonnée au marché français, les immatriculations françaises représentent seulement 27 % des 3 962 immatriculations du mois.

BYD en forte croissance : +169 % sur un an

BYD n’a aucun de ses véhicules électriques dans les 25 premières places du classement des VE en Europe. Cela n’empêche pas la marque chinoise d’avoir doublé Tesla en avril 2025, en se classant à la dixième place des marques, juste derrière Hyundai. BYD a immatriculé 7 231 véhicules électriques en avril.

La BYD Seal commence à trouver son public en Europe. // Source : BYD

La stratégie de proposer une gamme de plus en plus large de véhicules électriques porte ses fruits. Et c’est sans compter les modèles hybrides, car si l’on rajoute les exemplaires de Seal U DM-i, la marque dépasse les 12 000 véhicules électrifiés. C’est mieux qu’Honda ou Mazda, et équivalent aux résultats de Mini.

TOP 10 des voitures électriques en Europe — avril 2025

Rang Modèle Immatriculations 1 Skoda Elroq 7 998 2 Volkswagen ID.3 6 932 3 Volkswagen ID.7 6 776 4 Volkswagen ID.4 6 297 5 Kia EV3 5 680 6 Renault 5 5 662 7 BMW iX1 5 518 8 Skoda Enyaq 5 037 9 Tesla Model Y 4 495 10 Citroën e-C3 3 962

