Lecture Zen Résumer l'article

L’organisme allemand ADAC vient de publier une étude statistique sur les pannes des voitures électriques et thermiques. Les résultats sont formels : les électriques se montrent plus fiables que leurs homologues dotés d’un moteur à combustion.

Voilà une question qui ne cesse de revenir sur le devant de la scène : les voitures électriques sont-elles plus fiables que les thermiques ? Pour y répondre, de nombreuses études se sont penchées sur le sujet. La dernière en date nous vient de l’Automobile-club allemand (ADAC), qui a publié le 10 avril ses statistiques de dépannages.

À mesure que les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses sur nos routes, ce genre d’études deviennent particulièrement intéressantes et plus représentatives. L’ADAC souligne que « pour la première fois, trois années de première immatriculation peuvent être comparées dans l’évaluation actuelle. » Étant donné que l’âge influe fortement sur la fiabilité, l’étude s’est concentrée sur les véhicules âgés de 2 à 4 ans, permettant une comparaison davantage équitable entre les voitures électriques et thermiques.

Les voitures électriques sont plus fiables que les thermiques

Tout d’abord, il est bon de souligner que sur les 3,6 millions de véhicules dépannés en Allemagne en 2024, les voitures électriques ne représentaient que 43 678 des interventions, soit 1,2 % des cas. De quoi déjà donner un ordre d’idées de la fiabilité de cette motorisation.

D’après l’ADAC, le taux de panne pour 1 000 véhicules (âgés de 2 à 4 ans) est en moyenne de 4,2 pour les voitures électriques contre 10,4 pour les voitures thermiques.

Quelles sont les pannes récurrentes des voitures électriques ?

Paradoxalement, la cause de panne la plus fréquente sur les voitures électriques est la batterie… 12 V ! C’est elle qui sert à alimenter certains composants électroniques quand la voiture n’est pas allumée. Dans un cas de dépannage sur deux (50 %) pour les voitures électriques, ce composant est en cause dans la panne, davantage que sur les voitures thermiques (45 %). Étonnant ? Pas tellement selon l’ADAC, qui estime que l’électronique embarquée joue pour beaucoup dans la décharge de cette batterie accessoire.

Selon l’ADAC, sur une voiture électrique ce n’est pas la « vraie » batterie qui cause le plus de soucis mais celle 12 V // Source : Volkswagen

Pour le reste des pannes, la voiture électrique tire son épingle du jeu comparé à la voiture thermique. Inutile de rappeler qu’un moteur à combustion interne a infiniment plus de pièces mobiles qu’une machine électrique, le rendant logiquement plus fragile.

En revanche, l’usure des pneumatiques est plus forte chez les voitures électriques avec 13 % des pannes contre 8 % chez les thermiques. Leur batterie les rend plus lourdes que les thermiques, usant davantage leur gomme.

Ces données renforcent l’image d’une voiture électrique fiable, à rebours de certaines idées reçues encore tenaces.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama