Lors de la présentation de l’Alpine A390, plusieurs détails nous ont fait tiquer. Poids de la voiture, prix ou encore design, le nouveau sport fastback ne va pas faire l’unanimité.

Alpine, c’était mieux avant ? Désormais, la marque originaire de Dieppe fabrique aussi des citadines électriques et bientôt des SUV ! Enfin, des sport fastback, comme on peut lire dans le dossier de présentation du 27 mai. Les puristes ont eu le temps de voir venir le nouvel A390, qui fait basculer Alpine dans une autre dimension.

Tous les détails techniques étant révélés, y a-t-il de quoi être rassuré ? La philosophie de Jean Rédélé, le fondateur d’Alpine, a-t-elle été respectée ? C’est un oui pour la marque, mais pour nous, quelques détails nous interpellent.

Le poids de l’Alpine A390 : c’est lourd

Alpine n’est pas parti d’une feuille blanche pour développer l’A390. Les ingénieurs ont pioché dans la base du groupe et ont opté pour la plateforme AmpR Medium sur laquelle repose également le Renault Scénic électrique. Bien qu’elle soit inédite, la batterie du sport fastback est d’une capacité similaire au SUV/monospace : 89 kWh contre 87 kWh. Quel rapport avec le poids ? Eh bien, l’Alpine A390 accuse minimum 2 121 kg sur la balance alors que le Scénic affiche 1 872 kg, soit 249 kg d’écart. On est véritablement étonné que deux petits kWh supplémentaires et l’ajout d’un troisième moteur électrique ait eu autant d’impact sur la masse.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Certes, la suspension est différente, les freins et les jantes ont été redimensionnés en conséquence, mais tout de même. Revendiquer que « la légèreté est une force » et afficher plus de 2 tonnes sur la balance peut faire sourire. Néanmoins, l’A390 peut se targuer d’être plus léger de 224 kg que le Porsche Macan électrique. Il n’y a plus qu’à essayer la bête pour se faire une idée et de savoir si l’ajout d’un moteur supplémentaire permet vraiment d’oublier le poids.

Une personnalité en demi-teinte

Certains trouveront le design de l’Alpine A390 incohérent avec l’ADN du constructeur au A fléché, mais il faut avouer que ce n’est pas simple de vivre dans l’ombre de la berlinette A110. Le look extérieur est pour le coup très expressif, ce qui n’est pas le cas de l’habitacle manquant un peu d’originalité.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Alpine ne s’est pas arrêté à la plateforme et a aussi repris le mobilier du Scénic E-Tech. Le constat est donc identique à ce que l’on peut reprocher au duo Renault 5/Alpine A290, ce nouveau sport fastback ne possède pas de traits qui lui sont propres. Au vu prix demandé pour s’offrir l’A390, on aurait apprécié une planche de bord un peu plus différente.

L’Alpine A390 coûte-t-il trop cher ?

Pour le moment, Alpine n’a pas communiqué les prix définitifs de l’A390, mais annonce qu’ils seront compris « entre 65 000 et 76 000 € ». Deux versions sont au programme : GT (400 ch) et GTS (470 ch). La concurrence est surtout allemande avec le Porsche Macan 4S et l’Audi SQ6 e-tron, vendu respectivement 93 091 € et 99 870 €. Cependant, les performances de l’A390 sont plus flatteuses… à condition d’opter pour le modèle GTS (76 000 € donc). L’écart de plus de 17 000 € entre le tricolore et ses rivaux est conséquent, mais les potentiels clients pousseront peut-être le portefeuille afin de rouler dans un écrin plus prestigieux.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Il faudra surtout surveiller l’arrivée de la version Performance du Model Y restylé. C’est sans doute lui qui représentera le plus gros rival de l’A390. Dans son ancienne version, le SUV américain sportif expédiait le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 s, alors que l’A390 GTS achève l’exercice en 3,9 s. Reste à voir le comportement routier.

