Cadillac poursuit son renouveau en Europe en commercialisant une troisième voiture électrique : le Vistiq. Mais au lieu d’un grand SUV à sept places luxueux, on aurait préféré avoir le plus attendu rival du Model Y nommé Optiq.

Au cas où vous l’auriez loupé, Cadillac fait son grand retour en Europe à grands coups de voiture électrique. Cela a commencé par le grand SUV Lyriq en 2022, puis le plus petit Optiq en 2024. Quasiment un an jour pour jour, le constructeur américain annonce le 28 mai 2025 la commercialisation d’un troisième modèle carburant à la fée électricité : le Vistiq.

Fait étrange, ce nouveau SUV est disponible à la commande avant même l’Optiq, qui est pourtant plus adapté aux standards européens avec son format proche du Tesla Model Y et dont l’arrivée était prévue début 2025. C’est bien dommage. Qu’importe, voici ce qu’il faut retenir du dernier mastodonte en provenance du pays de l’Oncle Sam.

Classe affaire pour 7 personnes à bord du Cadillac Vistiq

Vous trouviez le Lyriq massif ? Cadillac a poussé le bouchon encore plus loin avec le Vistiq : 5,22 m de long, 2,03 m de large et 1,79 m de haut. Tout simplement hors norme. En même temps, il faut bien ça pour pouvoir loger dans le plus grand des conforts sept personnes à bord (non). En effet, le SUV électrique américain dispose de trois rangées de sièges.

Le Cadillac Vistiq (2025). // Source : Cadillac

Le Cadillac Vistiq reprend la même esthétique très statutaire de son petit frère avec une calandre striée, cernée par les deux projecteurs. À l’arrière, la signature lumineuse est également en deux parties. Pour parfaire son look, le SUV se dote d’immenses jantes de 22 pouces.

Le Cadillac Vistiq (2025). // Source : Cadillac

À l’intérieur, le cuir se mélange aux incrustations de bois ainsi qu’aux inserts d’aluminium. La planche de bord accueille l’incontournable écran incurvé maison d’une diagonale de 33 pouces à la résolution 9K, tandis qu’un écran au niveau de la console centrale permet le contrôle de différentes fonctions de la voiture comme la climatisation.

Une autonomie de 460 km pour le Cadillac Vistiq

La fiche technique du Cadillac Vistiq est à l’image de son enveloppe extérieure. Le grand SUV électrique peut compter sur 615 ch pour expédier le 0 à 100 km/h en 3,7 s et filer jusqu’à 210 km/h. Les deux moteurs électriques (transmission intégrale) sont alimentés par une batterie de 102 kWh offrant 460 km d’autonomie selon le cycle WLTP. La marque annonce ainsi une consommation de 21,8 kWh/100 km, étonnamment plus basse que le plus aérodynamique Lyriq (22,5 kWh/100 km), qui revendique une autonomie de 530 km (WLTP).

Le Cadillac Vistiq (2025). // Source : Cadillac

Comptez tout de même 100 540 € pour le Cadillac Vistiq dans sa finition Luxury et 111 658 € pour sa déclinaison « Premium ». Les premières livraisons sont prévues pour le mois de septembre. Les Mercedes EQS SUV et autres Volvo EX90 sont dans le viseur. On peut aussi compter le Tesla Model X, mais il n’offre pas le même niveau de luxure.

