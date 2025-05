Lecture Zen Résumer l'article

Alpine vient de dévoiler sa seconde voiture électrique : le « sport fastback » A390. La marque promet toutes les sensations de conduite de la petite A110 dans un format de véhicule familial.

Après avoir présenté sa première voiture électrique, l’A290, la cousine de la nouvelle Renault 5 E-Tech, Alpine poursuit sa transition électrique en dévoilant ce 27 mai l’A390. Si certains puristes avaient (peut-être) commencé à digérer la pilule, ce nouveau modèle marque encore un tournant pour la marque puisqu’elle cède à la mode des SUV (ou de ce qui s’en approche).

Si cela peut rassurer les plus inquiets, Alpine définit l’A390 comme étant « une voiture de sport dans un costume », peut-on lire dans le communiqué. Tour d’horizon du nouveau joyau du constructeur originaire de Dieppe.

L’A390 n’est pas un SUV mais un « sport fastback »

Alpine ne qualifie pas l’A390 de SUV, lui préférant le terme de « sport fastback ». Comprenez ici qu’il s’agit plutôt d’un coupé quatre portes à la garde au sol légèrement relevée. Si ce dernier est bien plus long que sa petite sœur l’A290 avec 4,62 m (contre 3,99 m), il n’est pas forcément plus large avec son 1,89 m (+ 6 cm), ni plus haut avec 1,53 m (+ 2 cm).

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Le design est totalement inédit. La seule affiliation « perceptible » avec l’ADN d’Alpine sont ces quatre petits rectangles à l’avant, joints par une fine bande LED. À ce propos, la signature lumineuse « Cosmic Dust » est directement inspirée par le concept Alpine Alpenglow et l’Hypercar A424 engagée en Championnat WEC.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Pour le reste, on croirait avoir affaire à une tout autre marque. Les designers ont opté pour un regard froncé, une silhouette évidemment très athlétique et aérodynamique. En l’occurrence, la face avant est ouverte sur le capot pour laisser passer l’air, tandis que l’angle de chute du pavillon de l’A390 a été travaillé spécifiquement en ce sens également. Des passages d’air sont aussi présents au niveau des roues avant.

La partie arrière arbore des triangles fragmentés, encadrant l’inscription Alpine rétro-éclairée. La lunette arrière se termine par un spoiler. Enfin, l’A390 repose sur de grandes jantes de 20 ou 21 pouces.

Dimensions 4 615 mm (L) / 1 885 mm (l) / 1 532 mm (H) Empattement 2 708 mm Garde au sol 152 mm Taille du coffre 532 litres Poids À partir de 2 121 kg

Habitacle de l’Alpine A390 : un air de déjà-vu

Rationalisation oblige, le nouvel Alpine A390 reprend la planche de bord du Renault Scénic E-Tech qui se caractérise par son double écran de 12 pouces et le volant de l’A290. Le SUV , pardon, sport fastback intègre donc tous les services connectés de Google. Les graphismes de l’interface multimédia sont quant à eux propres à la marque. On retrouve le système Alpine Telemetrics qui fournit diverses données sur la voiture en temps réel pendant la conduite.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Véritable 5 places, l’empattement de 2,71 m promet un bel espace aux jambes pour les passagers arrière. Le coffre peut engloutir 532 litres de chargement.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Trois moteurs et presque 500 ch

L’Alpine A390 ne reprend pas que les écrans, mais aussi la plateforme AmpR Medium du Scénic électrique. Celle-ci a fait l’objet d’un travail approfondi pour offrir une conduite sportive avec des voies élargies pour la stabilité, des éléments de suspension spécifiques et un empattement raccourci au profit de l’agilité.

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

Le sport fastback est proposé en transmission intégrale, sauf qu’ici, on ne retrouve pas deux, mais bien trois moteurs électriques : un à l’avant, deux à l’arrière. Selon la version (GT ou GTS), l’A390 cumule 400 ch ou 470 ch et expédie le 0 à 100 km/h en 4,8 s et 3,9 s respectivement. Le couple de 650 Nm ou 808 Nm est distribué indépendamment aux quatre roues via le système Alpine Torque Vectoring. L’objectif étant de faire oublier les 2 121 kg affichés sur la balance et d’offrir « un immense plaisir de conduire ».

A390 GT A390 GTS Puissance 400 ch (295 kW) 470 ch (345 kW) Couple 650 Nm 808 Nm 0 à 100 km/h 4,8 sec 3,9 sec 0 à 1000 m 24,1 sec 22,5 sec Vitesse maximale 200 km/h 220 km/h

Jusqu’à 555 km d’autonomie pour l’Alpine A390

Quelle que soit la version, l’Alpine A390 n’a droit qu’à une seule capacité de batterie de 89 kWh. À noter que cette dernière est fournie par le Français Verkor. Le constructeur dieppois annonce une autonomie de 555 km WLTP dans le meilleur des cas. Le coupé se contente d’une architecture en 400 V et d’une puissance de recharge maximale de 190 kW en courant continu, le faisant passer de 15 à 80 % de batterie en moins de 25 minutes.

Capacité de batterie 89 kWh utiles (Verkor) Autonomie WLTP (homologation en cours) Jusqu’à 520 – 555 km (selon version) Charge AC 11 kW ou 22 kW (en option) Charge DC Jusqu’à 190 kW Recharge de 15 à 80 % Moins de 25 minutes

L’Alpine A390 (2025) // Source : Alpine

L’ouverture des commandes est prévue pour le quatrième trimestre 2025. Pendant la conférence de présentation, Alpine a confirmé que les prix seraient compris entre 65 000 € et 76 000 €. L’ADN Alpine se paie le prix fort.

