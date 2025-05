Lecture Zen Résumer l'article

Le Tesla Model Y Performance devrait bientôt pointer le bout de son nom. Encore camouflée, la version sportive du SUV électrique a été prise en photo sur le fameux circuit du Nürburgring en Allemagne. Que peut-on attendre ?

Chez Tesla, les gammes sont assez simples. Lancé au mois de janvier 2025, le nouveau Model Y est décliné en version Propulsion, Grande Autonomie Propulsion et Grande Autonomie transmission intégrale. Cependant, vous n’êtes pas sans savoir qu’il manque encore une version à l’appel : Performance.

Cette dernière fait de nouveau parler d’elle puisqu’elle a été surprise en plein test, encore camouflée, sur le circuit du Nürburgring, la référence pour mettre à l’épreuve tout véhicule sportif. Les photos du prototype ont été rapportées par Carscoops le 20 mai, voici ce que l’on sait déjà.

Des équipements plus sportifs sur le Tesla Model Y Performance

Pas de doutes, nous avons bien sous les yeux le prochain Tesla Model Y Performance. L’indice le plus flagrant sont les jantes. Pas de dessin aérodynamique « Warp » comme sur la Model 3 Performance, celles du SUV sont davantage semblables aux jantes « Arachnid » de la Model S Plaid. À en voir les photos espions, le Model Y Performance pourrait chausser du 21 pouces et des pneus Pirelli P-Zero.

Le Tesla Model Y Perforamance surpris sur le circuit du Nürburgring // Source : Carscoops

À l’instar des autres modèles sportifs de Tesla, les étriers de freins sont peints en rouge. On remarque également que le Model Y pris en photo est moins haut perché que les autres versions, laissant deviner la présence d’une suspension adaptative comme sur la berline.

Le Tesla Model Y Perforamance surpris sur le circuit du Nürburgring // Source : Carscoops

Si l’on devine un spoiler beaucoup plus saillant sous le camouflage, les boucliers avant et arrière ne présentent étonnamment aucune différence avec les versions plus sages du Model Y. S’agissant d’un prototype, tout peut encore changer. Selon les espions de Carscoops, l’intérieur serait identique à la Model 3 Performance, avec des sièges Sport.

Une puissance de 460 ch pour le Tesla Model Y Performance ?

Tesla communique difficilement les données techniques de ses modèles. La Model 3 Performance revendiquerait ainsi une puissance de 460 ch, dont le Model Y devrait logiquement hériter. En raison du poids légèrement supérieur, le SUV devrait être moins rapide au 0 à 100 km/h. Pour mémoire, la berline achève l’exercice en 3,1 s, tandis que l’ancien Model Y Performance le réalisait en 3,7 s. Voilà de quoi donner un ordre idée.

Le Tesla Model Y Performance devrait reprendre la même mécanique de 460 ch que la Model 3 Performance // Source : Tesla

Même son de cloche concernant l’autonomie. De 528 km sur la Model 3 Performance, il faut s’attendre à 500 km dans le meilleur des cas. L’arrivée de cette déclinaison sportive du Model Y a été confirmée pour cette année, sans communiquer de fenêtres précises.

