Alors qu’Amazon a lancé récemment ses traditionnelles Ventes Flash de printemps, d’autres e-commerçant en profitent pour brader les prix. C’est le cas de l’enseigne Lidl, qui vient de lancer une offre flash sur tout son site internet. Voici les meilleures affaires à saisir.

Amazon n’est pas le seul à profiter des premiers jours du printemps pour écouler les stocks avec des promotions. En pleine Ventes Flash de Printemps d’Amazon, Lidl contre-attaque avec un code de promotion PRINTEMPS10 de 10 % valable sur tout le site.

Offre Lidl du Printemps. // Source : Lidl

Autrement dit, il y a de quoi faire. Pour gagner du temps, on a déniché quelques affaires qui méritent votre attention dans les différents rayons de Lidl.

Les meilleures promotions Lidl au rayon mobilité

Les vélos Crivit

Les Crivit X.3 et Y.3, déjà remisés à leur lancement, bénéficient d’une réduction supplémentaire avec le code PRINTEMPS10. Pour moins de 1 300 €, ces VAE offrent un excellent rapport qualité/prix, avec un choix entre courroie Belt Drive ou transmission Shimano (+100 €).

Le Crivit Y.3, au cadre ouvert, facilite l’enjambement et est idéal pour la ville. Le Crivit X.3, au cadre fermé, apporte plus de rigidité et de stabilité, ce qui est pratique sur des terrains variés.

Ils partagent la même motorisation Mivice M080 (250 W, 40 Nm), une autonomie jusqu’à 100 km, trois niveaux d’assistance et une batterie 355 Wh rechargeable en 3,5 h. Leur équipement complet (porte-bagages, lumières, freins hydrauliques Shimano MT200) est à la hauteur de ce qu’on attend pour ce tarif. Notez qu’avec la prime à la conversion, le prix peut encore baisser quelque peu.

Pour ce qui du dernier VTTAE Lidl Crivit Peak 709, il ne bénéficie pas du coupon, probablement en raison d’une rupture de stock. C’est une petite déception, car le modèle coche également tous les bons points pour un prix déjà bien compétitif.

Les VAE Crivit de Lidl. // Source : Lidl

Station de charge mobile pour véhicules électriques

Station de charge ultimate speed // Source : Lidl

Lidl ne propose pas uniquement de bonnes affaires sur les vélos électriques. Par exemple, une station de charge mobile est actuellement en promotion à -40 %, passant ainsi de 159 € à 95,40 €.

Aucune installation n’est nécessaire : elle se branche directement sur une prise 230V et permet de recharger un véhicule électrique ou hybride (prise type 2) en toute simplicité. Avec une puissance de 1,8 kW, un câble de 5 m et un écran LCD affichant l’état de la charge, cette station est aussi pratique pour les déplacements (lorsque les stations de recharge se font rares) que pour la maison.

Pour bénéficier de la réduction, aucun code n’est nécessaire cette fois : tout se fait via l’application. Il suffit d’avoir un compte Lidl+, un compte gratuit que l’on peut directement créer depuis l’application. La remise s’appliquera alors automatiquement dans le panier lors de la commande.

Les meilleures promotions Lidl au rayon ménager

Au rayon ménager, un seul produit nous a fait de l’œil, et c’est un best-seller de l’enseigne qu’on ne présente plus : le robot cuisine Monsieur Cuisine Smart de Lidl. Cet appareil se veut être une alternative au robot de cuisine couteux des grandes marques comme Themromix, Moulinex ou encore Magimix, à un prix bien plus accessible. Rarement en promotion et habituellement proposé à 429 €, son prix chute à 386,10 €

Ce dernier rempli quasiment toutes les fonctions des appareils concurrents haut de gamme. C’est d’ailleurs pour cela que le premier modèle avait été pris d’assaut à l’époque. Il offre 16 fonctions, dont pétrissage, cuisson vapeur, mixage, fermentation et cuisson sous-vide. Son moteur de 1000 W et sa balance intégrée en font un allié précieux en cuisine.

Les meilleures promotions Lidl au rayon Tech

Concernant le rayon Tech, ne vous attendez pas à des produits premium ni à une qualité équivalente à celle des concurrents. Silvercrest, la marque de Lidl, n’est pas spécialement réputée pour ses appareils high-tech, mais certains peuvent tout de même valoir le coup en promotion. Voici quelques offres intéressantes :

