Xiaomi a tenu sa conférence de lancement du YU7, sa seconde voiture électrique. L’occasion d’en apprendre plus sur sa fiche technique et de découvrir son intérieur, qui ressemble étrangement à celui que BMW veut intégrer dans ses prochains modèles.

Attention, Xiaomi risque bien de se mettre un nouveau constructeur à dos. Quand le fabricant de smartphone avait présenté sa première voiture électrique, la berline SU7, certains éléments extérieurs rappelaient beaucoup les productions de Porsche ou encore McLaren.

Et il semblerait que le constructeur chinois apprécie toujours les marques européennes. Il n’y a qu’à voir son nouveau SUV électrique baptisé YU7, dont l’officialisation s’est tenue ce 22 mai. Son look évoque fortement le SUV de Ferrari Purosangue. En plus de l’extérieur, Xiaomi aurait-il repris le même système que BMW pour son info-divertissement à bord ? En tout cas, cela y ressemble totalement.

Un écran panoramique et des widgets pour le Xiaomi YU7

Comparé à la berline, le nouveau SUV YU7 change complétement de mobilier intérieur. Exit l’instrumentation numérique pour le conducteur ou encore la rangée de bouton sous l’écran tactile central, Xiaomi fait table rase. Il y a toujours une grande dalle au centre de la planche de bord, mais le clou du spectacle est bien cet affichage d’1,1 m de diagonale, qui occupe toute la largeur du cockpit. C’est ce que Xiaomi a baptisé l’HyperVision.

Le système HyperVision dans le Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

L’affichage est séparé en trois zones distinctes, pouvant chacune afficher plusieurs types d’informations que l’on « projette » depuis l’écran tactile central, un peu à l’image de widgets sur smartphone. Navigation, multimédia, consommation énergétique, connectivité à d’autres appareils… Quasiment n’importe quelle information est affichable devant soi. Cela ne vous rappelle rien ?

BMW a déjà présenté son écran panoramique

À l’occasion du CES de Las Vegas en janvier 2025, BMW avait dévoilé ce à quoi ressemblera l’intérieur de ses futurs modèles, dont l’iX3 qui est prévu pour cette fin d’année. Baptisé Panoramic iDrive, le système se compose d’un écran tactile central ainsi que d’un affichage étendu nommé Panoramic Vision.

L’affichage panoramique de BMW est divisé en trois parties. // Source : BMW

Ce dernier est lui aussi divisé en trois parties, personnalisables comme on le souhaite en sélectionnant ses modules préférés depuis la dalle centrale. Bref, la ressemblance est frappante. Bien évidemment, BMW n’a pas le monopole sur cette technologie, mais cela ne va pas aider Xiaomi à se forger une réputation d’innovateur.

