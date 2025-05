Lecture Zen Résumer l'article

BMW a fait rouler sa berline de luxe i7 avec une batterie bien spéciale, utilisant la technologie de cellules solides. La marque allemande n’a pas donné d’horizons pour une potentielle arrivée en série.

Il y a du nouveau avec la technologie révolutionnaire pour les voitures électriques. La batterie solide fait son apparition chez BMW. Le constructeur allemand a annoncé le 20 mai dans un communiqué qu’il testait actuellement dans les environs de Munich un prototype équipé de cellules à l’état solide.

En guise de laboratoire roulant, la marque a opté pour son porte-étendard électrique : la limousine i7. Voici ce que l’on sait des BMW 100% électriques du futur.

Un prototype roulant équipé d’une batterie solide

Que ce soit les fabricants de batteries ou les constructeurs automobiles, ils sont nombreux à s’intéresser à la technologie de batterie solide, qui promet de révolutionner la mobilité électrique. C’est donc le cas de BMW, qui s’est associé à la start-up Solid Power, basée dans le Colorado aux États-Unis pour développer son prototype i7.

BMW teste une i7 équipée d’une batterie solide // Source : BMW

Après Mercedes, c’est au tour de BMW de faire rouler une voiture électrique avec ce type de batterie dite ASSB, « All Solid State Battery », traduisez batterie tout solide. Il s’agit donc de la seconde grande marque automobile à faire rouler un tel prototype. Dans le détail, cette i7 utilise des cellules avec électrolytes de sulfure, censés apporter une meilleure conductivité des ions.

Quel est l’intérêt de la batterie solide ?

S’il y a un tel engouement autour de la technologie, c’est bien parce que la batterie solide effacerait, ou du moins améliorerait, les plus gros défauts d’une batterie traditionnelle comme les risques d’incendie ou encore le poids. De plus, elle offre une meilleure densité énergétique, ce qui veut donc dire plus d’autonomie pour une voiture électrique.

La batterie solide dont est équipée la BMW i7 de test // Source : BMW

Chez BMW, la batterie solide est encore en phase de développement et le constructeur n’a même pas évoqué de date ou d’horizon pour une application en série. Cela montre en tout cas que les constructeurs européens ne sont pas à la ramasse, souvent placés derrière les marques chinoises sur les technologies de voitures électriques.

