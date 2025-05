Lecture Zen Résumer l'article

Après la berline SU7, Xiaomi développe sa gamme de voitures électriques avec le YU7. La commercialisation du SUV est imminent puisqu’elle est prévue le 22 mai.

Quelques mois après la présentation de la berline SU7, Xiaomi avait fait sensation en annonçant son second modèle 100 % électrique en décembre 2024 : le SUV YU7.

S’il reste encore de nombreux détails à connaître sur le nouveau bébé de la marque chinoise, ces derniers seront bientôt éclaircis puisque l’on sait désormais quand sera commercialisé le YU7. Sur son profil Weibo, Xiaomi a ainsi donné rendez-vous le 22 mai à 19h (13h en France). Voici tout ce que l’on sait déjà.

Le Xiaomi YU7 est un grand SUV

Pour dessiner la silhouette du YU7, Xiaomi n’est pas allé chercher bien loin et a repris les grandes lignes de sa berline et les a transposées au format SUV. Le constructeur chinois a sans doute bien apprécié le design du Ferrari Purosangue et de l’Aston Martin DBX tant les similarités esthétiques sont visibles.

Le Xiaomi YU7 (2025) // Source : Xiaomi

Le Xiaomi YU7 ne compte pas vraiment rivaliser avec ces derniers et prendra plutôt pour cible le Tesla Model Y, même si ses dimensions ne sont pas tellement semblables. Avec 4,99 m de long, 1,99 m de large et 1,60 m de haut, le SUV chinois est ainsi 20 cm plus long que l’Américain. L’empattement est annoncé à 3 m, présageant un espace aux jambes très généreux pour les passagers arrière.

Plus de 800 km d’autonomie pour le Xiaomi YU7 ?

La fiche technique du YU7 est pour le moment assez maigre. Selon les médias locaux, le SUV devrait reprendre les mêmes éléments mécaniques que la berline, comme ses deux plus grandes capacités de batterie :

Batterie LFP de 94,3 kWh couplé à un moteur de 320 ch (propulsion)

Batterie NMC de 101 kWh couplé à deux moteurs de 177 ch et 320 ch (transmission intégrale) pour une puissance cumulée de 496 ch.

Le Xiaomi YU7 (2025) // Source : Xiaomi

Une troisième version plus puissante de 691 ch serait également de la partie. Côté recharge, l’architecture 800V permettrait de récupérer 200 km d’autonomie en 5 minutes. À ce propos, le Xiaomi YU7 promettrait 835 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC dans sa version propulsion. Les modèles à transmission intégrale devraient respectivement offrir 760 km et 670 km d’autonomie, toujours en cycle CLTC.

