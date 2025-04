Lecture Zen Résumer l'article

McLaren pourrait utiliser des technologies du constructeur chinois Nio. C’est par le biais de sa nouvelle fusion avec la startup anglaise Forseven que le fabricant de supercars profitera du savoir-faire du Chinois. Avec un SUV électrique à la clé ?

Une nouvelle ère approche pour McLaren. Le fabricant de supercars britannique a officialisé dans un communiqué du 3 avril 2025 sa fusion avec la startup du même pays Forseven. Fondée en 2022, cette dernière aspire à révolutionner l’automobile électrique de luxe. Encore une ? Peut-être, mais l’affaire s’annonce s’annonce déjà sérieuse, puisqu’elle est la propriété du groupe d’investissements originaire d’Abu Dhabi, CYVN Holdings.

Quel rapport avec les supercars anglaises ? Eh bien, il s’agit tout simplement de la même société qui détient… McLaren. Mais, l’arrangement devient encore plus intéressant. En effet, CYVN Holdings est également l’actionnaire majoritaire du fabricant chinois de voitures électriques Nio. Vous commencez à voir le rapprochement ?

McLaren pourra profiter des technologies de Nio

Avant même l’absorption par McLaren de Forseven, la startup avait déjà conclu un accord avec Nio pour reprendre ses technologies et les intégrer dans ses futures voitures électriques. Avec le rapprochement des deux britanniques acté ce mois d’avril, le pont entre McLaren et Nio est désormais établi !

Lancement de la gamme européenne de Nio. // Source : Nio

Une telle manœuvre financière va ainsi donner un coup de boost à McLaren, plutôt en retard comparé à ses concurrents comme Ferrari, Aston Martin ou Lamborghini : « McLaren Automotive bénéficiera de l’investissement stratégique de CYVN dans NIO, pour accéder à des technologies visionnaires et à l’électrification, ainsi que de trois années de développement en mode furtif de la part de l’équipe de Forseven », peut-on lire dans le communiqué.

Bientôt un SUV électrique chez McLaren ?

Grâce à cette fusion, le constructeur de sportives britannique va enfin sortir la tête de l’eau et pouvoir façonner sa future gamme de modèles, même au-delà des supercars. Bien que rien n’ait encore été annoncé, les rumeurs vont bon train concernant l’arrivée d’un SUV chez McLaren. Il faut dire que toutes les marques concurrentes s’y sont mises, avec succès. On pourrait donc très bien imaginer un tel modèle être 100 % électrique, reprenant la même technologie de batterie interchangeable de Nio.

Dans une interview avec le magazine Autocar, le patron du groupe McLaren nouvellement formé, Nick Collins, explique que « plus le véhicule est luxueux, plus la motorisation électrique lui convient, car elle est plus silencieuse et plus raffinée. Cela jouera donc un rôle. »

McLaren pourrait reprendre la technologie de batterie interchangeable de Nio. // Source : Nio

Toujours selon le nouveau patron, « les premiers détails officiels sur les McLaren de nouvelle génération seront révélés plus tard dans l’année. » Affaire à suivre.

