Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir présenté la version standard du #5, Smart lève le voile sur la version survoltée Brabus de son tout nouveau SUV. Au menu : un look légèrement plus sportif et près de 650 ch.

Smart joue désormais dans la cour des grands, littéralement. Le 24 mars dernier, la marque a présenté officiellement le plus grand modèle de son histoire : le #5. À l’image de ses petits frères les #1 et #3, et comme toutes bonnes Smart dignes de ce nom, le nouveau SUV familial devait également avoir le droit à sa version pimentée Brabus, c’est désormais chose faite depuis le 8 avril.

Si la version standard du #5 s’attaque au Tesla Model Y, cette nouvelle version Brabus a dans le viseur la déclinaison Performance du SUV électrique américain. Tesla n’a plus qu’à répondre avec la version restylée.

Le Smart #5 muscle (un peu) son style

On ne peut pas dire que le Smart #5 possède un look banal. Avec sa silhouette cubique façon Jeep ou Land Defender, le SUV se distingue déjà pas mal de ses concurrents. En version Brabus, le #5 revoit légèrement sa plastique pour adopter une allure plus sportive : bouclier avant remodelé avec des prises d’air, blasons Brabus apposés sur les bas de caisse et des jantes de 21 pouces font partie de la panoplie.

Le Smart #5 Brabus (2025) // Source : Smart

Dans l’habitacle, le traitement sportif se poursuit avec un pédalier spécifique ainsi qu’une sellerie mélangeant similicuir et Alcantara, pardon, « Dinamica », le tout surpiqué de rouge. En guise d’ornement, les appuis-tête des sièges avant gagnent un logo Brabus. Le patronyme sportif se retrouve également sur le volant où il est illuminé. Pour le reste, l’intérieur est strictement identique à la version standard du #5. Une fois le mode Brabus enclenché, les passagers peuvent profiter « de sons moteur simulés spécifiquement ».

Le Smart #5 Brabus (2025) // Source : Smart

Presque 650 ch pour le Smart #5 Brabus

Côté motorisation, le Smart #5 Brabus pousse les watts avec une puissance de 646 ch distribuée aux quatre roues (transmission intégrale). Le SUV se retrouve ainsi catapulté de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 s. Un petit dixième de plus que le Model Y Performance. La recharge se fait toujours à la vitesse de l’éclair avec un 10 à 80 % de batterie promis en 18 minutes grâce à l’architecture 800 V, sous réserve de se brancher à une borne pouvant délivrer 400 kW de puissance.

Le Smart #5 Brabus (2025) // Source : Smart

Équipé d’une batterie de 100 kWh, le #5 Brabus revendique 540 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Il est disponible à partir de 46 600 € en version standard propulsion, et comptez plus de 60 000 € pour cette sulfureuse déclinaison Brabus.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama