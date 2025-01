Lecture Zen Résumer l'article

Le BMW iX passe par la case restylage. En plus des quelques évolutions cosmétiques, le grand SUV électrique gagne en puissance et en autonomie.

Commercialisé depuis 2021, le BMW iX s’est notamment distingué par son look en rupture avec les codes du constructeur bavarois. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ce grand SUV électrique n’a pas trouvé un large public.

Quatre ans plus tard, ce mercredi 29 janvier 2025, BMW offre un nouveau coup de crayon à son gros bébé de 4,96 m de long et 1,97 m de large. Par ailleurs, le iX est désormais plus endurant, mais également plus puissant.

Jusqu’à 659 ch et 701 km d’autonomie pour le BMW iX

BMW a amélioré la partie technique du iX, avec une mécanique plus véloce. En version entrée de gamme xDrive45 (anciennement 40), le SUV électrique gagne 82 équidés et passe à 408 ch. La version intermédiaire xDrive60 (ex-50) atteint dorénavant 544 ch (+ 21 ch), tandis que la version plus musclée M70 xDrive s’offre 659 ch. De quoi se catapulter de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes malgré ses 2 655 kg sur la balance.

Le BMW iX restylé en version M70 xDrive (2025) // Source : BMW

Côté batterie, la déclinaison « 45 » du BMW iX accumule 94,8 kWh pour une autonomie de 602 km (WLTP), tandis que la version M70 offre 600 km grâce sa pile de 108,9 kWh. Pour profiter de la plus grande autonomie, il faut se tourner vers la version « 60 » et sa batterie d’une capacité nette de 109,1 kWh, qui promet de rouler jusqu’à 701 km sur une seule charge.

Le BMW iX restylé (2025) // Source : BMW

La version restylée du SUV supporte désormais une puissance de charge allant jusqu’à 175 kW en courant continu pour le modèle xDrive45 et jusqu’à 195 kW pour les versions xDrive60 et M70 xDrive. Dans les deux cas, comptez 35 minutes pour passer de 10 % à 80 % de batterie. En courant alternatif, la puissance est limitée à 11 kW, sauf sur le modèle haut de gamme (en option sur les autres) où elle est relevée à 22 kW.

Changements esthétiques légers pour le iX

À contrario du nouveau Tesla Model Y qui a totalement changé de faciès, le BMW iX évolue en douceur. L’imposante calandre est toujours de la partie, mais voit ses contours (pouvant s’illuminer) s’amincir, donnant l’impression d’une grandeur accrue, tandis que le dessin intérieur est strié au lieu du motif façon nid d’abeille.

Le BMW iX restylé (2025) // Source : BMW

Les projecteurs reprennent la signature lumineuse des autres modèles de la marque avec l’apparition de deux crocs. Fini le côté lisse et relativement épuré, le SUV opte pour un style résolument plus sportif. La partie basse du bouclier est largement plus sculptée, tandis que des prises d’air font leur apparition de part et d’autres, renforçant la musculature du iX.

Le BMW iX restylé (2025) // Source : BMW

En passant à l’arrière, les changements sont plus subtils et se concentrent sur le bouclier légèrement redessiné. Pour compléter la panoplie, le SUV inaugure de nouveaux dessins de jantes, allant de 21 à 23 pouces.

Le BMW iX restylé (2025) // Source : BMW

Le BMW iX à partir de 88 600 €

Déjà très moderne à sa sortie en 2021, l’habitacle du BMW iX n’a pas réellement changé. On retrouve toujours cette double dalle posée sur la planche de bord (12,8 pouces côté conducteur et 14,9 pouces pour le multimédia). Les yeux avisés auront remarqué le retour à un volant rond à trois branches plus traditionnel. En finition M Sport, les sièges multifonctions « offrent un meilleur maintien latéral » selon la marque.

Le BMW iX restylé (2025) // Source : BMW

Évidemment, les options sont multiples. Entre autres, on peut retrouver au catalogue, le toit panoramique électrochrome, la fermeture assistée des portes, la ventilation des sièges, le système audio Bowers & Wilkins, des éléments extérieurs couleur bronze ou encore la recharge à 22 kW (de série sur la version M70 xDrive).

Le BMW iX sera commercialisé au printemps et viendra concurrencer les Tesla Model X, Volvo EX90 ou encore Mercedes EQE SUV. Les prix démarrent à 88 600 € pour la version xDrive 45 et vont jusqu’à 136 800 € pour la plus puissante M70 xDrive.

