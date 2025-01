Lecture Zen Résumer l'article



Depuis 1978, le Consumer Electronics Show (CES) réunit les géants de la tech et des startups à Las Vegas pour dévoiler les innovations de demain. L’édition 2025 est programmée du 7 au 10 janvier, mais les premières annonces commencent le 5 janvier.

Du 4 au 10 janvier 2025, Numerama est à Las Vegas pour vous faire vivre le CES 2025. Comme tous les ans, plusieurs milliers d’exposants du monde entier profitent du plus grand salon mondial dédié à l’innovation pour dévoiler de nouveaux produits. Le CES est connu pour ses gadgets, mais est aussi un endroit où de nombreuses révolutions technologiques ont vu le jour. Le CES 2025 mettra l’accent sur l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans des secteurs comme la maison connectée, les voitures, et même les lunettes connectées.

Quelles sont les grandes tendances à suivre au CES 2025 ? Cet article vous propose quelques prédictions sur l’année 2025 des nouvelles technologies.

Numerama est au CES 2025 : voici notre programme

Pour décortiquer les annonces du CES 2025, Numerama entre en édition spéciale à partir du dimanche 5 janvier. Au programme : un journaliste sur place qui vous proposera de nombreuses vidéos des nouveautés et une équipe en France chargée d’analyser chaque grande tendance :

Tous nos articles sont à retrouver sur notre page dédiée au CES 2025.

Plusieurs vidéos seront réalisées pour Instagram, TikTok, YouTube et X. Nous vous ferons découvrir un maximum d’idées présentées au CES, par des Français et des entreprises internationales.

Si vous avez des questions (ou des envies particulières), vous pouvez nous contacter directement sur X (Numerama ou LelloucheNico). Nous publierons d’ailleurs plusieurs tweets quand nous passerons devant des stands intéressants.

L’hôtel Mirage à Las Vegas, avec son volcan artificiel. Il est en face du Venetian, où se trouvent de nombreuses startups. // Source : Numerama

La maison connectée, les robots et l’intelligence artificielle plus forts que jamais ?

Au programme de ce CES 2025, il faut s’attendre à beaucoup d’intelligence artificielle. Les chatbots ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Meta AI, Claude (Anthropic) ou Grok (xAI) devraient être intégrés à de nombreux produits pour la toute première fois. On s’attend notamment à les voir débarquer dans l’électroménager et dans la maison connectée, mais aussi dans des voitures ou des lunettes connectées.

Autre tendance attendue : la génération du protocole Matter dans la maison connectée, avec notamment les premiers aspirateurs robots compatibles avec cette norme. Les serrures connectées pourraient aussi arriver en force, alors que ce segment gagne en popularité.

La serrure connectée Aqara U200. // Source : Numerama

En plus d’annonces sur la réalité mixte/augmentée, de nouvelles consoles dans le style Steam Deck, de l’arrivée de nouveaux téléviseurs géants (qui étaient les grandes stars du CES 2024, avec les écrans transparents) et de la présentation nouvelles voitures futuristes (souvent conceptuelles), le CES 2025 pourrait aussi être dédié aux robots. L’ère de l’IA rend les robots domestiques de plus en plus plausibles, même si ces produits arriveront sans doute dans plusieurs années. En attendant, les robots dédiés à des tâches précises, comme le rangement ou le nettoyage, devraient continuer de se multiplier.

Quid des grandes conférences ? En plus des incontournables Samsung, LG, Sony ou Panasonic, les stars du CES 2025 sont Nvidia (qui vient pour la première fois), le consortium HDMI (qui va dévoiler la nouvelle norme HDMI 2.2) et X, le réseau social d’Elon Musk, qui s’organise une opération d’auto-promo avec une interview sans doute scriptée à la gloire de la plateforme (qui est pourtant en pleine tourmente). La compagnie aérienne Delta présentera aussi sa vision sur l’avenir des avions, ce qui peut être intéressant.

Jensen Huang, l’emblématique patron de Nvidia, sera au CES 2025. // Source : Nvidia

La Nintendo Switch 2, invitée surprise du CES 2025 ?

Nintendo n’est pas présent au CES, mais les rumeurs sur la Switch 2 pourraient piquer la vedette au salon de Las Vegas. Comme l’Apple Vision Pro l’année dernière, la nouvelle console de Nintendo devrait être sur toutes les langues. Plusieurs accessoiristes comptent exposer des accessoires et des maquettes du produit. Selon les rumeurs, une annonce de la Switch 2 en plein CES n’est pas impossible. Nintendo adore quand on parle de lui.

L’accessoiriste Dbrand a été le premier à lancer une coque pour Switch 2. Il devrait être suivi par de nombreux concurrents au CES. // Source : Capture Numerama

Numerama vous donne rendez-vous toute la semaine depuis Las Vegas, pour le CES 2025. Première étape dans la soirée du 5 janvier (le 6 janvier au matin pour la France), avec le CES Unveiled dédié aux startups et les annonces de Samsung.

