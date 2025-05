Lecture Zen Résumer l'article

Renault reprend l’appellation d’une version de la 4L baptisée Savane et transforme sa nouvelle R4 électrique en un 4×4 de poche. Bien qu’il s’agisse d’un concept, celui-ci annonce le modèle de série du SUV à transmission intégrale.

Pour l’aider à forger sa réputation, la Renault 4 s’est déclinée dans d’innombrables versions : Super, Parisienne, GTL ou encore Clan. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le constructeur au losange décide de redonner vie à l’une d’entre elles. Ainsi, bien loin de la jungle (bien qu’il y ait eu aussi la version Safari), la fameuse R4 Savane apparue en 1986 va faire son retour.

À l’occasion du tournoi de Roland-Garros qui se tient du 19 mai au 8 juin et dont Renault est le partenaire depuis 2022 (il y a même une R5 électrique éponyme), la R4 Savane 4×4 Concept sera exposée sur un stand de la marque. Comme vous l’avez remarqué avec son nom, cette déclinaison aura droit à transmission intégrale.

La Renault 4 électrique des aventuriers

Esthétiquement, le concept de la Renault 4 Savane 4×4 se revendique « chic et aventurier ». Il se distingue tout d’abord par sa teinte inédite Vert Jade ainsi que des boucliers et des passages de roue peints en noir brillant. Le toit arbore un motif façon camouflage, tandis que l’inscription « 4Savane » est apposé sur les portes arrière et le logo 4 du coffre gagne le suffixe « X4 ».

Le Renault 4 Savane 4×4 Concept (2025). // Source : Renault

Pour bien appuyer le côté baroudeur, le concept R4 Savane profite d’une garde au sol rehaussée de 15 mm par rapport au modèle de base, de pneus et de jantes spécifiques, sans oublier des butoirs de pare-chocs modifiés pour mieux absorber les chocs. Les voies avant et arrière ont été élargies de 10 mm de chaque côté.

Le Renault 4 Savane 4×4 Concept (2025). // Source : Renault

Dans l’habitacle, le concept Savane s’habille d’une sellerie en similicuir brun accompagnée d’un motif pied-de-poule. Hormis l’appellation rétroéclairée « 4Savane » en face du passager avant, tout est identique à la Renault 4 E-Tech.

Quatre roues motrices pour la Renault 4 électrique

Pour le moment sous la forme de concept, une version à quatre roues motrices de la nouvelle Renault 4 électrique est bien dans les cartons. Si le modèle de base est une simple traction, la future déclinaison Savane deviendra un vrai 4×4 grâce à l’ajout d’un second moteur au niveau de l’essieu arrière.

Le Renault 4 Savane 4×4 Concept (2025) // Source : Renault

La marque n’a dévoilé aucune information concernant la fiche technique de cette variante, ni une quelconque date de sortie. Il faut donc encore patienter avant d’espérer partir à l’assaut du Dakar en Renault 4 électrique.

