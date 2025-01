Lecture Zen Résumer l'article

Renault dévoile le concept Filante Record 2025. Un prototype de monoplace 100 % électrique conçu pour battre des records en termes d’efficience et d’autonomie. Il sera exposé au salon des anciennes Rétromobile du 5 au 9 février prochain.

Décidément, Renault ne cesse de multiplier les clins d’œil à son passé. À l’occasion de Rétromobile, le salon dédié aux voitures anciennes qui a lieu du 5 au 9 février 2025, le constructeur au losange va exposer un concept 100 % électrique rendant hommage à ses bolides d’antan. Il vient de révéler tous les détails ce jeudi 30 janvier.

Ce prototype répondant au nom de Filante Record 2025 puise son inspiration de la Renault 40 CV de 1925, ainsi que de l’Étoile Filante de 1926, d’où le concept tire son nom.

La Renault 40CV de 1925. // Source : Renault

L’aérodynamique comme mantra

L’époque des records de vitesse est révolue, place désormais aux prouesses de basse consommation. C’est dans cette optique que la Renault Filante veut marquer l’histoire en devenant la voiture 100 % électrique la plus endurante et la plus efficiente.

Pour y parvenir, le travail sur l’aérodynamique du véhicule a été conséquent, ce qui explique pourquoi la Filante à de telles proportions avec 5,17 m de long pour 1,71 m de large et 1,19 m de haut. « La forme allongée de la monoplace a joué un rôle clé dans cette optimisation, car un véhicule plus long permet de mieux gérer le flux aérodynamique, réduisant ainsi les perturbations », explique le constructeur.

La Renault Filante Concept 2025. // Source : Renault

Les roues du concept Filante ont également fait l’objet d’un travail méticuleux. Elles sont entièrement carénées pour limiter les perturbations du flux d’air, un traitement identique aux bras de suspensions du prototype.

Renault vise l’efficience absolue

D’ici à l’été 2025, Renault va ainsi « partir à l’assaut d’un record d’efficience » avec sa démo car Filante. Pour l’aider dans sa quête, en plus d’une aérodynamique poussée, la marque a surveillé le poids de son bolide. Une caractéristique cruciale des voitures électriques, puisque les batteries représentent une part significative de leur masse.

Comme un petit air de Batmobile bleue (une Batmobleue, quoi). // Source : Renault

Grâce à l’utilisation extensive de fibre de carbone et d’alliages légers imprimés en 3D, la Renault Filante pèse seulement 1 000 kg, dont 600 kilos rien que pour la batterie !

Des technologies pour les voitures de demain

À propos de batterie, celle de la Filante a été conçue par Ampere, une filiale de Renault. Elle embarque la technologie « cell-to-pack », permettant de loger les cellules directement dans le pack de batterie, sans avoir à les intégrer dans des modules au préalable. Cela permet ainsi d’économiser quelques précieux kilos sur la balance. Renault donne une capacité de 87 kWh, comme sur le Scénic E-Tech.

De face. // Source : Renault

Véritable laboratoire roulant, la Filante Record inaugure des pneumatiques de 19 pouces développés par Michelin, réduisant, entre autres, la dissipation d’énergie afin de maximiser l’efficience et l’autonomie.

Le cockpit de la voiture a lui aussi été optimisé. Monoplace, il place le conducteur en position quasiment allongé et se pilote via des commandes inspirées des avions de chasse. La direction et le freinage se font sans liaisons mécaniques, avec les technologies respectives « steer by wire » et « brake by wire ». Encore une fois, cela permet de s’affranchir de certaines pièces et donc, d’économiser du poids.

Juste une place. // Source : Renault

Il reste maintenant à savoir si toute cette panoplie technologique suffira à battre la reine de l’endurance électrique : la Mercedes Vision EQXX. Pour mémoire, la « flèche d’argent » a roulé 1 200 km sur une seule charge en 2022, avec une consommation de 8,3 kWh/100 km.

