Le Volvo EX30 va bientôt devenir éligible au bonus écologique en changeant de lieu d’assemblage. Actuellement produit en Chine, le SUV va rejoindre les chaînes de montage de Gand en Belgique. De quoi éviter par la même occasion la surtaxe douanière imposée par l’Union européenne.

Après 10 ans sans un modèle compact, Volvo est revenu fin 2023 dans la catégorie avec l’EX30. Un SUV long de 4,23 mètres au dessin assez épuré, légèrement plus éloigné du reste de la gamme, mais qui ne casse pas non plus les codes du constructeur suédois. On retrouve bien évidemment les fameux projecteurs, façon marteau de Thor.

L’enveloppe est belle, cependant une caractéristique qui a son importance vient gâcher le tableau : son lieu d’assemblage. En effet, il est actuellement produit en Chine ! De quoi priver l’EX30 du bonus écologique (de 2 000 € à 4 000 € selon revenus), et obliger Volvo à écoper de la fameuse surtaxe douanière imposée par l’Union européenne pour les véhicules en provenance de l’Empire du Milieu (pas seulement les marques chinoises). Dans le cas de Volvo, qui appartient au groupe chinois Geely, ce droit de douane supplémentaire s’élève à 18,8 %.

Le Volvo EX30 est actuellement produit en Chine. // Source : Volvo

Le Volvo EX30 bientôt éligible au bonus

De l’histoire (bientôt) ancienne, puisque les Volvo EX30 à destination du marché européen seront désormais assemblés sur le Vieux-Continent, à l’usine de Gand en Belgique. Une promesse annoncée par la marque au lancement du modèle, et qui sera effective dans le courant du mois d’avril 2025, rapportent nos confrères de L’argus.

Le SUV rejoindra donc ses grands frères les EX40 et EC40 sur les lignes de production. Comme l’a relevé Frandroid dans ses colonnes, Volvo attend actuellement le feu vert de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Bientôt assemblé en Europe, le Volvo EX30 pourra désormais prétendre au bonus écologique. // Source : Volvo

Deux versions du SUV concernées

Pour profiter de l’aide de l’État, il faut bien entendu que le véhicule acheté ait un prix maximal de 47 000 €. Dans le cas du Volvo EX30, deux versions affichent un tarif inférieur à ce seuil : Start et Plus, qui démarrent respectivement à 39 100 € et 42 050 €. En revanche, le modèle Plus dans sa variante à transmission intégrale ne peut prétendre au bonus, puisqu’elle est vendue à partir de 50 850 €.

Voilà de quoi permettre au SUV de se diffuser plus facilement en France (5 143 exemplaires vendus) et de dépasser les 100 000 immatriculations au total (98 065).

