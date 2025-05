Lecture Zen Résumer l'article

Certains membres du conseil d’administration de Tesla auraient contacté des cabinets de recrutement envisageant une succession pour Elon Musk. La présidente du conseil d’administration réfute. Mais ce démenti en dit long sur le malaise interne.

Le Wall Street Journal a mis le feu aux poudres le 1ᵉʳ mai en titrant « Le conseil d’administration de Tesla a lancé la recherche d’un PDG pour succéder à Elon Musk », ce qui a poussé la présidente du conseil d’administration à sortir rapidement de son mutisme habituel pour démentir la rumeur.

Face à la baisse des ventes, à des résultats financiers dégradés et à l’omniprésence d’Elon Musk à Washington auprès de Donald Trump, une partie du conseil d’administration de Tesla aurait sérieusement envisagé un plan de succession. Selon plusieurs sources proches du dossier, des cabinets de recrutement avaient été sollicités pour amorcer la recherche d’un potentiel successeur.

Tesla sans Elon Musk ? Une hypothèse brièvement étudiée

Si la recherche d’un candidat n’a pas été officiellement confirmée, Tesla a publié un démenti quelques heures après la publication de l’article du Wall Street Journal. Le message a été relayé sur X par sa présidente Robyn Denholm : « Elon Musk est le PDG de Tesla et le conseil d’administration a toute confiance dans sa capacité à diriger la prochaine phase de croissance. »

Elon Musk lors du Tesla All-Hands | Q1 2025 // Source : Tesla live

Elon Musk a lui-même critiqué de manière virulente l’article en déclarant : « C’est une VIOLATION EXTRÊMEMENT GRAVE DE L’ÉTHIQUE que le @WSJ publie un ARTICLE DÉLIBÉRÉMENT FAUX et omet d’inclure un démenti préalable sans équivoque du conseil d’administration de Tesla ! »

Tesla est la seule entreprise détenue par Elon Musk qui n’a pas son propre directeur pour assurer la gestion quotidienne. L’homme d’affaires a néanmoins annoncé qu’il allait « passer beaucoup plus de temps chez Tesla » à partir du mois prochain. Une nouvelle qui n’enchante pas tous les salariés qui commençaient à apprécier son absence pour avancer sur les projets sans avoir d’ingérence d’Elon Musk.

Difficile de savoir si les informations du Wall Street Journal sont incorrectes ou si une fronde au sein du conseil d’administration contre Elon Musk est en train de se mettre en place. Le signal reste fort : même au sein de Tesla, des doutes émergent sur la capacité d’Elon Musk à se consacrer pleinement à l’entreprise. Alors qu’il cumule des rôles à la Maison-Blanche et dans de multiples entreprises en forte croissance, Elon Musk a lui-même confié que la gestion de toutes ces tâches était complexe.

Rester à tout prix, un pari à double tranchant

Elon Musk est indissociable de Tesla. Une grande partie de la valorisation boursière de l’entreprise ne repose pas sur le chiffre d’affaires réalisé, mais sur les promesses d’avenir faites par son charismatique patron. C’est aussi ce qui rend tout départ si difficile à imaginer… et si dangereux pour la marque.

Depuis quelques mois, l’entreprise est confrontée à ses premiers revers de taille. Tesla fait face à une chute de ses ventes — la première depuis une décennie —, à des marges rognées par des baisses de prix, à un Cybertruck boudé et à une image ternie dans certains bastions historiques comme la Californie ou l’Europe. En parallèle, la proximité de Musk avec Donald Trump commence à poser problème, tant à l’international qu’en interne, où des cadres démissionnent ou peinent à recruter.

Livraisons de Tesla Model Y à la Gigafactory de Berlin // Source : Tesla

Officiellement, le patron reste, et promet de revenir aux affaires. Malgré son aura médiatique, Elon Musk semble s’éloigner de la mission initiale de Tesla pour se recentrer sur de nouveaux projets qui excitent beaucoup plus l’homme d’affaires, visiblement lassé de produire des voitures. Tesla veut désormais être le leader sur les véhicules autonomes et les robots.

Le conseil a peut-être renoncé à lui chercher un successeur, mais ce recul ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. Maintenir Musk à la tête de Tesla, sans exiger un engagement total ni une retenue dans ses prises de parole, reste un pari risqué.

