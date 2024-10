Lecture Zen Résumer l'article

La presse a rapporté l’existence d’un mystérieux projet appelé Orion. Il pourrait s’agir du prochain modèle de langage ChatGPT, que les rumeurs surnommaient jusque-là GPT-5. Sa sortie coïnciderait avec le deuxième anniversaire de l’outil. Mais Sam Altman dément, parlant d’une fake news.

Le 30 novembre 2024, ChatGPT fêtera ses deux ans d’existence. Un moment que Sam Altman a bien en tête. Le 22 octobre dernier, le fondateur de la société OpenAI — à l’origine du fameux chatbot — se demandait ouvertement sur X (ex-Twitter) quel cadeau d’anniversaire pourrait convenir pour célébrer l’occasion.

Pourrait-il s’agir d’un nouveau modèle de langage plus abouti que tout ce qu’a sorti la startup jusqu’à présent ? C’est la piste développée The Verge dans un article paru le 25 octobre — et immédiatement contestée par Sam Altman sur le réseau social, en écrivant que « les fake news échappent à tout contrôle. »

D’après la publication américaine, on parle ici d’un nouveau grand modèle de langage (LLM). Le projet est décrit chez nos confrères comme un « frontier model », c’est-à-dire un « modèle d’avant-garde ». Ces modèles sont, selon OpenAI, « très performants », au point de poser des « risques graves » en cas de mauvaise utilisation.

Le projet, baptisé Orion (un nom que l’on retrouve de temps en temps dans la tech, à l’image des lunettes holographiques Orion ou des cœeurs des puces Qualcomm Oryon), serait donc plus avancé que les derniers progrès de l’IA générative d’OpenAI, à savoir GPT-4o (sorti en mai 2024) et GPT o1 (sorti en septembre 2024).

Des indices qui pointent vers GPT-5

La manière dont The Verge évoque ce projet — que Sam Altman semble contester — peut faire penser à GPT-5, qui succéderait à GPT-4, qui a fait ses débuts en mars 2023. Précédemment, des indices ont émergé sur son successeur et la direction d’OpenAI a fait régulièrement des allusions plus ou moins claires sur la suite.

OpenAI n’a certes pas chômé depuis mars 2023, puisque des variantes plus abouties de ses technologies sont sorties cette année — en témoignent 4o et o1. L’entreprise américaine n’a de toute façon pas le choix pour rester dans la course de l’intelligence artificielle générative. La concurrence fait, elle aussi, évoluer ses outils.

Pour aller plus loin Comment essayer le nouveau ChatGPT Voice en France ?

Le modèle le plus récent d’OpenAI s’appelle o1 et date de septembre. // Source : OpenAI

GPT-4 a fait entrer OpenAI dans le monde de la multimodalité, terme qui désigne la faculté d’un système à traiter des données à la nature variée (textes, images, vidéos, audios…). Un système multimodal peut recevoir un fichier dans une forme particulière et, à partir de lui, générer des éléments sous une autre forme (un texte en image par exemple).

Ce projet Orion fait l’objet de commentaires invérifiables à ce stade — il est par exemple dit que l’outil serait cent fois plus puissant que GPT-4. Une allégation destinée à frapper les esprits, avec nombre rond et très facile à manier pour saisir les ordres de grandeur, mais dont la traduction concrète au jour le jour, dans le chatbot, reste à constater.

Pour des raisons également liées au marketing, OpenAI pourrait avoir des raisons de labelliser ce projet Orion avec la marque GPT-5. Il reste à savoir si le cadeau dont parle Sam Altman est bien celui-ci, ou s’il prévoit tout autre chose. La réponse sera connue à la toute fin novembre ou au début du mois de décembre. C’est une question de semaines.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !