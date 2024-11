Lecture Zen Résumer l'article

Audi repart d’une page blanche en Chine pour y vendre des voitures électriques : exit les anneaux sur le logo, design méconnaissable… mais pourquoi un tel changement ?

Audi tente une toute nouvelle approche pour séduire le marché chinois avec ses voitures électriques. C’est un pari audacieux, car la marque tourne en quelque sorte le dos à la maison mère. Le célèbre logo aux quatre anneaux est remplacé par le nom de la marque écrit en lettres majuscules. Cependant, il ne s’agit pas seulement de remplacer le logo par un lettrage sur les véhicules. Tout le reste est également remis à plat, créant ainsi une marque Audi différente de celle que nous connaissons en Europe.

Audi a officiellement lancé cette nouvelle marque à Shanghai le 7 novembre 2024. Les trois modèles qui composeront cette gamme sont issus d’un partenariat avec le groupe SAIC (MG/IM Motors). Sacrilège ? Non, car de toute façon, ces modèles n’ont pas vocation à sortir des frontières chinoises. Pendant ce temps, en Europe, le groupe doit réduire les coûts, fermer des usines et licencier à tour de bras. VW a-t-il vraiment misé sur la bonne stratégie ?

Le nouveau style d’Audi devrait plaire en Chine

Les clients chinois n’ont ni les mêmes goûts ni les mêmes attentes que les Européens en matière d’automobiles, comme vous l’aurez probablement déjà remarqué. Même si le design des voitures s’est européanisé durant les dernières années, les voitures européennes sont néanmoins de plus en plus boudées en Chine.

Que reste-t-il d’Audi dans ce design ? Pas grand-chose. // Source : Audi

Les Chinois achètent désormais des marques locales, y compris lorsqu’il s’agit de modèles premium, et encore plus quand il s’agit de voitures électriques. Tout cela ne fait pas les affaires des marques allemandes qui voient leur part de ce juteux marché irrémédiablement baisser, menaçant l’équilibre financier des trois piliers allemands (BMW, Volkswagen et Mercedes).

Audi tente ainsi un coup de poker avec une nouvelle marque orientée vers une cible plus jeune. Tout doit se faire de manière plus décomplexée et surtout orientée vers la technologie, loin du style habituel, un peu ronflant, des marques de luxe allemandes. Le concept Audi E présenté colle assez bien à ce que pourrait faire une marque chinoise en matière de caractéristiques. Audi tient peut-être la clé de la réussite. Si c’est le cas, on peut s’attendre à voir arriver un SUV et une grande berline les années suivantes.

Intérieur rempli d’écrans du concept E Audi en Chine. // Source : Audi

Un développement de modèles en seulement 18 mois

Il n’est pas uniquement question de logo, de design ou de technologies différentes. Le rythme de développement s’est aussi calqué sur un rythme chinois. Les modèles mettront seulement 18 mois à voir le jour, alors qu’il faut plus du double de temps pour la branche allemande. Sans compter ensuite les longs mois pour que les usines puissent livrer les modèles commandés par les clients européens — un problème que ces nouveaux modèles chinois n’auront pas.

Dommage que ces efforts de réduction de temps et de coûts de développement ne s’appliquent pas plus à la maison mère. Ce qui se passe en Chine reste en Chine.

Audi entre dans la mêlée en pleine guerre des prix

Pour réussir sur le marché chinois, cette nouvelle mouture d’Audi va aussi devoir contenir son prix. Au-delà de 300 000 RMB, soit 39 000 €, ce modèle risque d’être disqualifié par les clients dès son lancement. Est-ce qu’Audi peut se lancer dans cette guerre des prix chinoise sans perdre trop de plumes ?

Audi concept E sera lancé à la mi-2025 en Chine (uniquement). // Source : Audi

Ce modèle devrait arriver sur le marché chinois en mai 2025. Autant dire que l’on saura très rapidement si Audi a fait un pari gagnant sur le marché chinois, ou si la marque a fait tout cela en vain. Il serait dommage d’avoir juste dilapidé de l’argent inutilement dans un espoir utopique.

Les caractéristiques clés du concept Audi E :

Dimensions : 4,87 m de long, 1,99 m de large et 1,46 m de haut

Empattement : 2,95 m

Batterie NMC de 100 kWh

Autonomie de 700 km (selon les normes CLTC chinoises)

Architecture 800V

10 minutes de charge rapide offrant plus de 370 km d’autonomie

Deux moteurs (avant et arrière) avec une puissance combinée de 570 kW

Commercialisé en tant que modèle Quattro

0 à 100 km/h en 3,6 secondes

Volkswagen ne veut pas baisser les bras en Chine et tente une nouvelle approche avec Audi. Une stratégie à suivre dans notre newsletter dédiée à la voiture électrique Watt Else.

