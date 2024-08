Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez aucun abonnement à des plateformes sVOD, les abonnements à Canal + sont ce qui se fait de mieux. Avec ses packages complets, vous avez accès à plusieurs plateformes. En ce moment, les bundles sont proposés à des prix canons avec 50 € de remises sur les premiers mois, uniquement en passant par Numerama.

C’est quoi, cette offre ciné et séries de Canal + ?

L’offre spéciale de Canal + concerne tous les bundles du catalogue. Mais on vous conseille largement l’abonnement de 24 mois à ciné séries qui passe au prix de 29,99 € par mois pendant un an et 37,99 € la deuxième année. Avec celui-ci vous avez accès à l’ensemble du bouquet Canal+, ainsi que plusieurs services de SVOD comme Netflix, Apple TV+, Max ou encore Paramount +.

En passant par notre lien, vous bénéficiez d’une remise exclusive de 50 €, remboursée sur les premiers mois

Que propose cet abonnement Canal + ?

Pour ce prix, vous avez déjà l’ensemble du Bundle complet de Canal +, à savoir Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Cinema, Canal+ Grand Écran, Canal+ Series et bien d’autres.

En plus des chaines classiques avec de contenus variés, l’offre spéciale de Canal+ comprend aussi un accès 6 plateformes de SVOD :

Apple TV+ : le service de streaming signé Apple affiche un catalogue de production originale qualitative. On retrouve notamment des séries qui font partie du haut du panier, comme Severance, Silo ou encore Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal dans le premier rôle.

: le service de streaming signé Apple affiche un catalogue de production originale qualitative. On retrouve notamment des séries qui font partie du haut du panier, comme Severance, Silo ou encore Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal dans le premier rôle. Netflix : L’abonnement standard est aussi de la partie. Vous pouvez accéder au catalogue riche et varié avec deux utilisateurs simultanés en HD. Le timing de cette offre est parfait pour retrouver la saison 4 de The Umbrella Academy.

: L’abonnement standard est aussi de la partie. Vous pouvez accéder au catalogue riche et varié avec deux utilisateurs simultanés en HD. Le timing de cette offre est parfait pour retrouver la saison 4 de The Umbrella Academy. OCS : Racheté il y a peu par Canal+, on retrouve la chaine ciné qui se passe des productions HBO. Cependant, celles-ci sont accessibles via MAX , l’offre Warner incluse dans le Bundle Canal+, qui comprend des pépites comme House of the Dragon ou encore la trilogie Harry Potter.

: Racheté il y a peu par Canal+, on retrouve la chaine ciné qui se passe des productions HBO. Cependant, celles-ci sont accessibles via , l’offre Warner incluse dans le Bundle Canal+, qui comprend des pépites comme House of the Dragon ou encore la trilogie Harry Potter. Paramount+ : pour un vaste choix de films et séries classiques, ainsi qu’ Insomnia , une plateforme dédiée aux amateurs de films d’horreur avec un catalogue régulièrement mis à jour.

: pour un vaste choix de films et séries classiques, ainsi qu’ , une plateforme dédiée aux amateurs de films d’horreur avec un catalogue régulièrement mis à jour. Enfin, cette offre inclut aussi un pass divertissement donnant accès à plusieurs chaînes jeunesse comme Game One et Tiji. De plus, elle comprend un abonnement standard à Disney+ avec publicité, valable jusqu’en décembre 2024.

Pass divertissement Canal +

Gardez à l’esprit que chaque plateforme de streaming vidéo à la demande nécessite une inscription séparée, et vous devrez créer un compte distinct pour chacune d’entre elles. Si vous avez déjà un compte sur l’une des plateformes incluses dans l’offre, vous pourrez vous connecter en utilisant vos identifiants actuels.

À ce prix, cette offre est-elle une bonne affaire ?

L’offre est certes moins avantageuse que l’offre Rat+ prévue pour les moins de 26 ans. Cependant, ici, vous pouvez y souscrire peu importe votre âge, un argument de taille, vous en conviendrez. En plus, 50 € sont offerts, de quoi profiter des deux premiers mois quasiment gratuitement. À noter que vous pouvez profiter du streaming ou que vous soyez avec l’application myCanal compris dans l’abonnement.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !