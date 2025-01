Lecture Zen Résumer l'article

Pensant contourner habilement le règlement pour que la Leapmotor T03 soit éligible au bonus écologique, Stellantis s’est fait avoir par la mise à jour du décret et ne pourra pas en profiter. Pour compenser, le constructeur revoit à la baisse les prix de sa citadine.

Mis à jour dans un décret le 24 janvier 2025, les nouveaux critères d’éligibilité au précieux bonus écologique ne permettront finalement pas à la Leapmotor T03 d’en bénéficier. Un coup dur pour Stellantis, qui misait tout sur une faille du règlement pour se targuer de proposer l’électrique la moins chère du marché.

Le géant automobile n’a cependant pas dit son dernier mot. Pour rendre sa citadine toujours plus accessible, et compenser la perte du coup de pouce de l’État, Leapmotor revoit donc les prix à la baisse de sa petite citadine électrique.

1 600 € de remise pour la Leapmotor T03

Initialement vendue à partir de 19 500 €, la Leapmotor T03 s’affiche depuis le 28 janvier au prix de 17 900 €, ou 89 €/mois après un premier loyer de 3 000 € (sur une durée de 36 mois et 30 000 km).

Leapmotor T03. // Source : Leapmotor

À ce prix, la citadine offre déjà pas mal d’équipements : climatisation automatique, vitres avant ET arrière électriques, caméra de recul, écran tactile de 10 pouces… Très compétitif, donc.

Et face à la Dacia Spring ?

La citadine chinoise a pour grande rivale la Dacia Spring, la référence dans la catégorie. Si cette dernière bat la Leapmotor T03 sur la question pure et dure de l’accessibilité, avec un prix de 16 900 € (1 000 € de moins), elle ne fait pas le poids en termes d’équipements en version entrée de gamme Essential. Pas de climatisation, et même pas de vitres électriques… à l’avant. Pour contenir son prix, la Spring fait également l’impasse sur un quelconque écran tactile, mais propose une instrumentation numérique de 7 pouces pour le conducteur (8 pouces sur la T03).

Intérieur de la Leapmotor T03. // Source : Leapmotor

Côté technique, avantage aussi pour le modèle de Leapmotor. Il se distingue par sa batterie d’une plus grande capacité de 37,3 kWh (26,8 kWh sur la Dacia), sa motorisation de 95 ch (45 ch pour la Spring) et son autonomie logiquement plus généreuse donnée pour 265 km (WLTP). La citadine roumaine se contente de 225 km. Autant de points en faveur de la Leapmotor qui, on espère, saura réveiller les autres constructeurs pour qu’ils proposent des rapports prix/prestations toujours plus attractifs.

