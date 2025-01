Lecture Zen Résumer l'article

Rolls-Royce a vendu un peu moins de 6 000 voitures dans le monde l’année passée. Et en Europe, c’est le modèle 100 % électrique Spectre qui occupe la place de n°1.

Le monde du luxe ne s’est jamais aussi bien porté et l’automobile de prestige ne déroge pas à la règle. Le constructeur britannique Rolls-Royce a publié ses résultats annuels, et ils sont plutôt intéressants.

En 2024, la marque de Goodwood a vendu 5 712 véhicules à travers le monde. C’est un peu moins qu’en 2023 (6 032 ex.), mais cela lui permet tout de même de signer la troisième plus belle année de toute son histoire. Et parmi tous ses modèles, il y en a un qui a conquis particulièrement le cœur des propriétaires européens.

La Rolls-Royce Spectre n°1 en Europe

Sans préciser le nombre exact de voitures vendues, Rolls-Royce annonce que sa meilleure vente sur le Vieux-Continent est la Spectre, son tout premier modèle 100 % électrique, dépassant ainsi les modèles thermiques. À l’échelle mondiale, l’énorme coupé luxueux se place à la deuxième place, derrière le SUV Cullinan, ce qui reste une excellente performance. Une auto « qui s’est avérée encore plus populaire que prévu » auprès des clients peut-on lire dans le communiqué du constructeur.

La Rolls-Royce Spectre est la meilleure vente du constructeur en Europe. // Source : Rolls-Royce

Il faut dire qu’elle correspond parfaitement aux qualités pour lesquelles la marque est réputée : voyager dans un écrin cossu, avec cette sensation unique de rouler « comme sur un tapis volant », et tout ceci dans un silence absolu. Un avantage indéniable apporté par la motorisation électrique.

Un second modèle électrique pour 2025

Rolls-Royce profite de la publication de ses résultats pour annoncer un investissement de plus de 300 millions de livres sterling, soit environ 358 millions d’euros, qui lui permettra de développer sa manufacture à Goodwood, en Angleterre. Une partie de ces fonds sera justement dédié à la transition électrique de ses modèles.

À ce sujet, on apprend aussi que le second modèle 100 % électrique de la marque sera présenté cette année. Selon les dernières rumeurs, il s’agirait d’un SUV légèrement plus petit que le Cullinan.

